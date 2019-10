Orban, la finalul negocierilor: Sunt încrezător că șansele de a reuși învestirea guvernului sunt foarte mari. Vor fi acorduri de colaborare

”Am avut discuții cu ALDE, PMP, UDMR și USR. Negocierile au decurs bine, ne-am înțeles aproape în toate punctele cu aproape fiecare formațiune și am convenit cadrul de colaborare. (...) Suntem practic pe drum bun și am făcut pași serioși înainte. Sunt încrezător că șansele de a reuși învestirea guvernului sunt foarte mari”, a declarat Orban.Acordurile de colaborare parlamentară pentru susținerea guvernului monocolor PNL urmează să fie discutate în cadrul conducerilor partidelor și validate.Orban a calificat drept foarte bune discuțiile cu USR, precizând că au fost abordate mai multe teme, de la justiție, la reforma electorală la numele de miniștri. ”Am avut discuții legate și de miniștri. Au solicitat numele și le-am dat aceste nume. Am stabilit că în momentul deciziei finale vom avea o discuție telefonică”, a mai declarat Orban.Liderul PNL a mai spus că speră ca și PMP să decidă susținerea guvernului, în contextul în care reprezentanții acestei formațiuni au cerut, pe lângă introducerea celor două tururi pentru alegerea primarilor, și înființarea unui minister pentru relația cu Rep. Moldova. În ceea ce privește dorința PMP de a primi posturi în guvern, Orban a precizat că toate celelalte formațiuni au cerut un guvern monocolor.Miercuri urmează o ultimă rundă de negocieri cu Pro România.