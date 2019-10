Ce spune prezidențiabilul UDMR despre Republica Moldova și ideea de Unire: „Sentimental, înțeleg. Dar de ce ar renunța Rep. Moldova la statalitate ca să devină patru-cinci județe în estul României?”

​„Republica Moldova trebuie să vină spre Uniunea Europeană, asta ar trebui să fie strategia României”, a declarat Kelemen Hunor, prezidențiabilul UDMR, în cadrul unui interviu HotNews.ro. „Eu cred că soarta României și soarta Republicii Moldova, soarta comună, este în Uniunea Europeană și nu prin unificare”, a declarat Kelemen Hunor, adăugând că orice astfel de discuție trebuie tratată și cu partenerii României pentru că nimeni nu e pregătit de un conflict cu Rusia. „Dinspre Rusia niciodată nu a venit spre noi nici libertate, nici prosperitate, nici securitate”, a mai spus candidatul UDMR.











„Nu știu dacă România ar fi fost pregătită să conducă un astfel de portofoliu. Noi cu cine ne-am dus nu era credibil nici măcar pentru portofoliul Transporturilor. Ar fi fost bine, dar dacă noi nu am negociat, nu am cerut acest portofoliu. Ar fi fost bine, categoric”, a spus Kelemen Hunor.





Despre ideea de Unire?„Eu cred că soarta României și soarta Republicii Moldova, soarta comună, este în Uniunea Europeană și nu prin unificare. Eu înțeleg, sentimental, dar am o grămadă de întrebări. Am discutat noi cu partenerii noștri că intorduce un conflict înghețat în NATO sau UE? De ce ar renunța Republica Moldova la statalitate ca să devină patru-cinci județe în estul României? Și să vină la București și să ceară sprijin? Atunci și structura statală se pune în discuție”, spune Kelemen Hunor.„Ok, putem discuta, dar sunt multe, multe lucruri la care trebuie să dai un răspuns dacă ești politic repsonsabil, nu să arunci doar „Unirea”. Sentimental, înțeleg, e frumos. Dar ceea ce urmează, care sunt consecințele - dacă nu discutăm înseamnă că nu suntem sinceri, nu suntem pregătiți sau nu suntem responsabili”, mai declară candidatul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România.Pe de altă parte, Kelemen Hunor spune că o astfel de „aventură” politică, economică și de securitate națională trebuie discutată foarte serios și cu partenerii țării noastre. „Eu nu sunt convins că în momentul acesta noi suntem pregătiți, că Republica Moldova este pregătită sau că partenerii noștri sunt pregătiți pentru un conflict cu Rusia. Dinspre Rusia niciodată nu a venit spre noi nici libertate, nici prosperitate, nici securitate. Suntem pe perfieria UE, suntem la periferia NATO - orice mișcare din partea noastră are consecințe și în alte parte”, spune candidatul UDRM la prezidențiale.„De aceea eu cred că sincer, onest, corect ar trbeui să ajutăm Republica Moldova să intre cât mai repede în Uniunea Europeană și acolo suntem împreună cu toții”, mai spune Kelemen Hunor.Pe de altă parte, potrivit prezidențiabilului UDMR România ar trebui să-și asume o rol mai activ în ceea ce privește ajutorarea Republicii Moldova și a statelor din Balcani să intre în Uniunea European.„Noi ar trebui să fim și în zona Republicii Moldova, și spre Balcanii de Vest un promotor al integrării în Uniunea Europeană al acestor țări, indiferent dacă vorbim de Macedonia de Nord, de Albania sau de Republica Moldova. Să-i ajutăm să fie pregătiți pentru aderare mult mai bine decât am fost noi. Este în interesul nostru și al UE să fie această parte din Europa în piața internă UE și în structurile Uniunii Europene. Dacă nu, această zonă devine o zonă permanent instabilă, și din punct de vedere economic, și din punct de vedere politic, spune Kelemen.„Pentru UE e extrem de important să știe că tot ce înseamnă Balcanii de Vest e o zonă stabilă politic, militar, economic. Nu doar că ar fi vorba de o piață în plus, e mai mult de atât. Pe termen lung UE este în competiție cu SUA, cu China, cu Rusia și poate să câștige în această competiție doar dacă este puternică și este și această lărgire necesară”, a mai declarat președintele UDMR.Ar fi mai bine pentru România să aibă portofoliul de comisar european pe extindere și vecinătate, portofoliu care a revenit Ungariei?