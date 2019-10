PSD a respins în Comisia juridică proiectul USR privind desființarea secției speciale/ UDMR și Pro România au părăsit sala înainte de vot

Deputații PSD au respins, marți, proiectul USR care prevedea desființarea secției speciale. Cu 12 voturi (PSD) pentru și 10 împotrivă (PNL, USR) proiectul USR a primit raport de respingere în Comisia Juridică. Deputații UDMR și PRO România au părăsit sala înaintea votului. Decizia vine în contextul în care Comisia Europeană urmează să publice în cursl zilei raportul MCV.







Florin Iordache a vorbit despre necesitatea menținerii secției speciale invocând presiunile pe care DNA le-ar fi făcut asupra judecătorilor și procurorilor. "Ultimul raport al CSM a demonstrat presiunea la care sunt supuși judecătorii(...)Presiunea care a existat asupra procurorilor si judecătorilor se făcea chiar de DNA. Noi considerăm că este un lucru bun și trebuie menținută", a spus Iordache.







În replică Stelian Ion (USR): "O mare parte dintre anchetele de la DNA s-au dus pe această filieră pe SIIJ în mod artificial. Faptul că era nominalizată o persoană, că era anchetată o persoană și avea calitatea de judecător a dus din start la declinarea de competență pentru această secție. Deci această Secție este o pagubă. Nu știm cu ce magistrați ați discutat, dar asociațiile reprezentantive ale magistraților au invocat acest argument. Dacă vă faceți că nu vedeți, e treaba voastră, dar să știți că pierdeți orice credibilitate pe care de altfel nu ați avut-o niciodată. Ați încercat să aduceți modificări negative legislației".







Florin Iordache: "Înțelegi mai greu, îți explic după aia. Da, da înțelegi mai greu".



Eugen Nicolicea: "Criticile internaționale care se referă la criticile aduse de parlamentari justiției sunt foarte vehemente și sunt și în MCV. De astfel, noi am adoptat un cod de conduită care ne face să ne abținem de la astfel de declarații. Domnul Stelian Ion este singurul pe care l-am auzit în ultima vreme atacând justiția. O să iau stenograma și am s-o public cu ce a zis despre ce face Secția specială".





Raportul de respingere a fost adoptat cu 12 voturi „pentru” și 10 „împotrivă” și urmează să meargă în plenul Camerei Deputaților. Senatul este forul decizional în acest caz.







USR a depus în iunie în Parlament un nou proiect de lege privind desființarea contestatei Secții speciale pentru anchetarea magistraților.







De precizat este că a mai existat un proiect privind desființarea Secției speciale de anchetare a magistraților, însă a fost respins de Parlament în primăvară.





Secția specială de anchetare a magistraților a fost contestată atât de asociații ale magistraților, cât și de organismele internaționale, precum Comisia de la Veneția.





Controversata secție pentru investigarea infracțiunilor în justiție a fost condusă de Gheorghe Stan, fostul adjunct al sefului Inspectiei Judiciare, care acum a fost numit judecător constituțional, și este coordonată în continuare de procurorul Adina Stan, propusă de Tudorel Toader la șefia DNA, dar respinsă de președintele Klaus Iohannis.





Secția condusă de Adina Florea a pus-o sub acuzare pe fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi, a încercat de mai multe ori să preia de la DNA dosarul Tel Drum/DNA, a înregistrat o plângere penală pe numele prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, și a comisarului european pe Justiție Vera Jourova, iar recent a restras apelul din dosarul de la instanța supremă în care sunt judecați fugarul Sebastian Ghiță și mai mulți foști magistrați și șefi din Poliția Prahova, care au fost achitați în primă instanță. Secția specială a făcut acelaşi demers şi în dosarul lui Viorel Hrebenciuc.