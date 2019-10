Curiosul caz al demiterii directorului AEP care a început să controleze cum cheltuia PSD banii publici / O declarație controversată și mobilizarea fulger a Parlamentului condus de Dragnea și Tăriceanu

AEP, prin departamentul specializat pe control al partidelor politice, a început să ancheteze în 2018 modul cum PSD cheltuia banii publici primiți. Directorul Toma Costreie a fost, însă, eliberat din funcție în luna februarie, după o mișcare fulger a legislativului condus pe atunci de Dragnea și Tăriceanu.



Parlamentul i-a dat aviz negativ, după ce AEP a transmis, într-o adresă semnată de Constantin-Mitulețu Buică - acum președinte, pe atunci secretar-general - că Toma Costreie nu completase, la concursul de angajare, o declarație de independență cum că n-ar fi fost membru într-un partid politic în ultimii cinci ani.

În aceeași adresă a AEP se mai cereau și două avize pozitive pentru alți colegi din AEP. Conducerea Parlamentul a dat doar avizul negativ pentru Costreie, iar celelalte avize au rămas în aer.

Costreie susține că a completat o declarație de independență politică, în formatul în care i-a fost pusă la dispoziție de către comisia de examen. „Nu s-a pus problema că nu am declarat că n-am fost membru într-un partid politic, ci că declarația pe care am completat-o are alt format”, a precizat, pentru HotNews.ro, Toma Costreie. Mai mult, acesta spune că Mitulețu-Buică nu ar fi avut mandat să trimită adresă Parlamentului din funcția sa de secretar-general.

„Eu am fost demis pentru că n-am vrut să plec capul și să pup inelul, pe românește. (...) au vrut sub orice formă, cu orice riscuri să stopeze acel control. Au suspendat atunci toate controalele. Dacă se confirmau constatările parțiale exista riscul să fie cerută suspendarea subvenției la PSD”, spune Costreie.

De cealaltă parte, Constantin-Mitulețu Buică, acum președinte al AEP, susține că nu el a stabilit lipsa acelei declarații, ci un audit realizat la nivelul resurselor umane. „(...) a constatat că nu s-a respectat acele proceduri. Auditul a fost în anul 2018 pe care nu l-am cerut eu și care s-a desfășurat la departamentul de resurse umane”, spune Mitulețu-Buică.

„Nu am avut absolut nimic, eu personal [cu domnul Costreie]. Nu are nici o legătură că eu am fost membru PSD înainte. Nu are nicio legătură că aș fi încercat eu sau domnul Barbu să ne răzbunăm pe dânsul”, a mai declarat Mitulețu-Buică pentru HotNews.ro

Mitulețu-Buică susține că a avut un „mandat verbal” de la fosta conducere AEP să ceară avizul neconform pentru Costreie

„Secretarul general se ocupă și de politica de personal. La momentul respectiv am vorbit cu președintele Daniel Barbu și am avut mandat să trimit acele documente și acea propunere. A fost o discuție și a fost un mandat verbal, nu a fost un mandat scris. I-am arătat toată corespondența, toate documentele și a spus OK. Problema a venit la momentul respectiv din mai multe conjuncturi, ele sunt și în Auditul Public pe care l-am prezentat când am venit președinte”, a declarat Mitulețu-Buică.









Președintele AEP, Constantin Mituleșu-Buică



În 2018, Autoritatea Electorală Permanentă prin Departamentul de control al finanțării partidelor publice și a campaniilor electorale a demarat un control la PSD. Inițial, controlul viza anul 2017, dar apoi a fost extins și pentru anul 2018 pentru modul de utilizare a subvențiilor.Toma Costreie, directorul departamentului care se ocupa de controlul la PSD, a declarat pentru HotNews.ro că totul s-a derulat cu mare dificultate și că partidul politic îngreuna controlul, nu punea documentele la dispoziție sau că oferea informațiile solicitate fie cu mare dificultate, fie în mod incomplet.Costreie însă nu a mai apucat să ducă la bun sfărșit controlul la PSD. În februarie Parlamentul a decis să-i dea un aviz negativ , deși acesta fusese angajat încă din 2017. Costreie susține că totul s-a făcut ilegal și a făcut și o plângere penală împotriva actualului președinte AEP, Constantin Mitulețu-Buică. În paralel, Costreie a dat în judecată instituția și a făcut și plângere la Comisia de Abuzuri din Parlament, în fața căreia va ajunge chiar marți.„Nu-mi fac mari speranțe la cum am fost tratat până acum de Parlament”, spune Costreie.Costreie mai spune și că pe perioada când derula controlul la PSD actualul președinte al AEP a făcut presiuni asupra sa.„Inițial domnul Mitulețu mi-a zis ca echipa să nu mai pună întrebări incomode, după s-a schimbat și mi-a zis să schimbăm echipa, după „hai să suspendăm controlul!” și la urmă m-am trezit dat afară”, spune Costreie.„Eu am fost demis pentru că n-am vrut să plec capul și să pup inelul, pe românește. Era vorba de un control la PSD unde s-au găsit foarte multe nereguli, dovadă e că trezorierul e deja trimis în judecată de către DNA. Cred că dacă aș fi reușit să finalizez acel control s-ar fi lăsat cu suspendarea subvenției pentru că era vorba de modul de utilizare abanilor trimiși de la buget”, explică fostul director de control din AEP.Chiar la propunerea AEP, Parlamentul l-a executat fulger pe Costreie pentru lipsa unei declarații că n-ar fi membru de partid, deși era angajat de doi aniÎn 12 februarie 2019, răspunzând la o solicitare de informații trimisă în toamna lui 2018 de Camera Deputaților condusă pe atunci de Liviu Dragnea, respectiv de Senat, condus de Călin Popescu Tăriceanu, Autoritatea Electorală Permanentă solicita un „aviz neconform cu propunerea de eliberare din funcție” pentru Toma Costreie, dar și două avize pozitive pentru alți doi funcționari.Adresa AEP era semnată de Constantin Mitulețu-Buică, pe atunci secretar general al instituției.Pe 26 februarie, Parlamentul decidea să-i dea viz negativ lui Costreie și să-l elibereze din funcția sa din AEP. (documentul) „Domnul Mitulețu era Secretar General - nu avea calitatea să scrie Parlamentului. A scris Parlamentului și a cerut aviz pozitiv pentru doi colegi și aviz negativ pentru mine. Pe baza acestei adrese, brusc, în două zile, s-au întrunit Comisiile de Disciplină - n-am fost niciodată chemat, n-am fost întrebat, un drept la replică - și m-am trezit cu un aviz negativ în baza caruia am fost destituit din funcția de conducere”, spune Costreie.„Celelalte două avize au rămas în pom, adică urgența era avizul meu”, mai spune fostul director de control din AEP.În adresa către Parlament semnată de Mitulețu-Buică era cerut un aviz neconform pentru Toma Costreie fiind invocată lipsa la angajarea sa a unei declarații pe proprie răspundere prin care acesta să susțină că nu a fost membru de partid în ultimii cinci ani, deși la concursul său de angajare Costreie completase o declarație de independență așa cum solicitase pe atunci comisia de concurs.De altfel, și acum pe site-ul AEP la pagina concursului există lista de documente ce trebuie descărcate pentru înscriere - printre ele și un formular detaliat, cu răspunsuri Da/Nu dacă o persoană este membră de partid, dacă a fost implicată în vreo formațiune politică sau dacă persoane apropiate ei sunt implicate în partide. Vezi aici documentația de concurs. „Eu am luat un concurs în 2017. Există un aviz care - din punctul meu de vedere este consultativ - pe care trebuie să-l dea Birourile Permanente ale Parlamentului. Din 2017 s-au tot cerut avize pozitive pentru mine și pentru alți doi colegi și avizele alea nu au venit niciodată”, povestește Costreie.„Domnul Mitulețu a cerut aviz negativ că a făcut el o verificare la dosarul profesional și că nu am o declarație că n-aș fi fost membru de partid. Referitor la această declarație, ea există - că altfel nu mi-ar fi primit comisia de examen dosarul. Numai că nu este tipizat, este așa cum mi-a dat-o comisia de examen. Eu cred că rezultă din acea declarație (n.r. pusă la dispoziție de comisia de examen) că n-am fost membru de partid”, spune Costreie.Fostul director de control de la AEP afirmă că, practic, nu s-a pus problema dacă acesta a fost sau nu membru al vreunui partid politic, ci că declarația era în alt format decât susține actualul președinte AEP că ar fi trebuit să fie.„Concursul pe care eu l-am dat a fost cu șapte profesori universitari, este singurul concurs din țara asta care se dă așa. Și dacă nici ăsta nu e un concurs special, nu știu care mai e. În lege se spune că Comisia își face singură regulamentul de concurs, ca atare și-a creat acel model de declarație care a fost acceptat”, explică Toma Costreie.„În ianuarie s-a născut fiica mea și am stat acasă trei săptămâni. Când m-am întors din concediu m-am trezit că acel control la PSD era suspendat”, susține Costreie care detaliază că motivul ar fi fost o interpretare a legii care spune că aceste controale trebuie făcute simultan cu Curtea de Conturi. „Total eronat. Niciodată n-a venit Curtea de Conturi pe lângă noi”, spune Costreie.„Motivul pentru care mi s-au întâmplat toate astea mi-e foarte clar: au vrut sub orice formă, cu orice riscuri să stopeze acel control - control care acum, din câte știu, se derulează împreună cu Curtea de Conturi. Au suspendat atunci toate controalele. Dacă se confirmau constatările parțiale exista riscul să fie cerută suspendarea subvenției la PSD”, spune Costreie.De cealaltă parte, actualul președinte al AEP, Constantin Mitulețu-Buică, respinge acuzațiile aduse de Costreie și susține că decizia de eliberare a sa din funcție a avut la bază un raport de audit.Mitulețu-Buică a declarat pentru HotNews.ro că a avut un mandat „verbal” să trimită Parlamentului adresa prin care solicita aviz negativ pentru Costreie.„Nu eu am stabilit lipsa acelui document, ci auditul. Există un audit la nivelul resurselor umane pe care eu l-am atașat și la adresa pe care am înaintat-o. (Auditul) a constatat că nu s-au respectat acele proceduri. Auditul a fost în anul 2018 pe care nu l-am cerut eu și care s-a desfășurat la departamentul de resurse umane. Comisia de concurs la momentul respectiv, nu e treaba mea, a schimbat regulile jocului fără să fie abilitată să facă asta. Auditul a constatat că acel concurs a fost viciat”, a spus actualul președinte al AEP.Acesta susține că declarația depusă de Costreie nu a fost legală. „În lege scrie să nu fi fost membru în ultimii cinci ani. Asta era condiționalitatea”, spune Mitulețu-Buică.„Domnul Muhuleț a dat drumul la concurs în ianuarie 2016. I-am cerut prin notă scrisă. „Nu e legal concursul că nu are voie decât un președinte în funcție”. În martie 2016 a dat din nou drumul la concurs. Nu e legal, nu au respectat procedura de concurs. Le-am spus”, a declarat Mitulețu-Buică.Pe de altă parte, actualul președinte al AEP îl acuză pe Costreie că nu ar fi terminat la timp alte controale pentru anii anteriori și că din acest motiv sunt probleme acum cu Curtea de Conturi.„Domnul Costreie a trebuit să finalizeze controalele pentru anul 2016 și a cerut dispensă în septembrie 2017 de la Curtea de Conturi și s-a prezentat cu termen 30 iunie 2018. Apoi în 30 iunie 2018 l-a pus în dificultate pe domnul Barbu (n.r. Daniel Barbu, președintele AEP la acel moment) să ceară încă o dată prelungire 30 septembrie. Apoi încă o dată 31 decembrie 2018. Vă vine să credeți că eu semnez acum finalizare de controale pe 2016 ca să nu fac pușcărie din cauza domnului Costreie? Eu ca secretar general am fost obligat să dau cu subsemnatul în fața Curții de Conturi că domnul Costreie nu a finalizat controalele pe 2016”, spune Mitulețu-Buică.„Nu am avut absolut nimic, eu personal [cu domnul Costreie]. Nu are nici o legătură că eu am fost membru PSD înainte. Nu are nicio legătură că aș fi încercat eu sau domnul Barbu să ne răzbunăm pe dânsul”, spune Mitulețu-Buică, precizând că deciziile și faptele care s-au întâmplat sunt acoperite de documente.„Eu nu aș fi propus la momentul respectiv destituirea și trecerea pe funcție de execuție dacă nu aveam documente. Nu are nici o legătură cu PSD, nu are nici o legătură cu domnul Barbu, are legătură doar cu exercitarea atribuțiilor de înalt funcționar public, care e o funcție de autoritate și ea nu a fost exercitată corespunzător”, adaugă Mitulețu-Buică.La finalul lunii februarie, la propunerea PSD, Mitulețu-Buică a fost numit președinte al Autorității Electorale Permanente, instituție cheie pentru organizarea alegerilor de orice tip. Contracandidat i-a fost actualul vicepreședinte AEP, Marian Muhuleț, susținut de PNL, PMP și USR.La scurt timp după numirea ca președinte, Mitulețu-Buică a decis s uspendarea controalelor privind cheltuielile partidelor din 2017-218 , invocând necesitatea derulării lor împreună cu un control al Curții de Conturi.De-a lungul anului presa a relatat că AEP ar trece printr-un puternic proces de politizare și că Mitulețu-Buică ar fi dat afară directorii din instituţie care s-ar fi împotrivit ordinelor de partid.După demitere, unul din foștii directori AEP a fost audiat în Parlament și a declarat că momentul în care a fost numit noul preşedinte al AEP, Constantin Mituleţu-Buică, a determinat complicaţii majore în ceea ce priveşte desfăşurarea alegerilor. El a acuzat că șeful Autorității Electorale nu a fost interesat deloc de aceste alegeri, fiind focusat pe reorganizarea instituției, pe angajarea personalului pe noua structură și pe cheltuirea banilor rămaşi.