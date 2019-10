Orban: Tindem spre alocarea a 6% din PIB pentru educație, că peste noapte nu se poate crește atât

Premierul desemnat Ludovic Orban a afirmat, luni, în urma întrevederii cu rectoratele, că o creștere majoră a sumei alocate pentru Educație nu se poate realiza „peste noapte”, dar PNL tinde spre pragul de 6% din PIB, potrivit Mediafax.





„Să tindem spre alocarea a 6% din PIB (n.r. Ministerului Educaţiei), că peste noapte nu se poate creşte atât de mult, de la un an - la altul, elaborarea bugetului. Cu siguranţă vom creşte sumele pentru educaţie”, a declarat Ludovic Orban, luni seară, după întâlnirea cu rectoratele.

În cadrul discuției cu universităție, premierul desemnat a afirmat că a abordat mai multe subiecte, cum ar fi: „Posibilitatea de a utiliza resursele financiare care le rămân universităţilor - soldurile, şi care sunt bani nefolosiţi, pentru că nu li se permite universităţilor să folosească aceşti bani. Dezvoltarea cercetării la nivelul universităţilor, stabilirea alocărilor în funcţie de un cost diferenţiat per/student, care să fie calculat în funcţie de tipul de universitate.”

Președintele liberal a spus că trebuie consolidată comunicarea între Guvern și universități, iar în cadrul ședinței, au fost atinse subiecte legate de economie, cu Academia de Studii Economice, dar și Universitatea București.

„De asemenea, am discutat despre un parteneriat real care să exsiste între universităţi şi Guvern. De exemplu, am discutat cu conducerea ASE, care şi-a arătat disponibilitatea de a participa la analize, la studii de impact, la prognoze economice având foarte multe capabilităţi pe zona economică. De asemenea, am discutat cu cei de la Carol Davila, care au probleme ca şi Universitatea Bucureşti, cu clădirile - multe clădiri istorice care trebuie să sufere intervenţii urgent şi, de asemenea, am discutat despre proiectul relocării unei mari părţi din clădire în cadrul unui proiect nou al universităţii Carol Davila.”, a mai spus Orban.

Una dintre condițiie UDMR pentru acordarea votului pentru învestirea guvernului PNL este acordarea a 6% din PIB pentru Educație.