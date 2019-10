Barna ridică miza pentru susținerea guvernului PNL: adoptarea până mâine a legilor cerute de USR: „Dacă nu se va realiza, înseamnă că nu avem majoritate și nu avem ce vota”

„Premierul desemnat, președintele Iohannis consideră că este o majoritate care susține această guvernare, foarte bine, pe asta ne bazăm si noi. În măsura în care vom avea aceste proiecte adoptate vom putea merge mai departe fără nicio problemă”, a spus liderul USR.Întrebat dacă PNL va susține cererile, însă în parlament cele trei inițiative nu vor fi adoptate, înseamnă că USR nu va vota noul guvern, Barna a răspuns: „Dacă nu se va realiza, înseamnă că nu avem majoritate, înseamnă că nu avem ce să votăm”.El a precizat ulterior că „votul nu va avea loc pentru că PSD boicotează”.„Sunt două zile de parlament în care lucrurile pot să evolueze. Noi considerăm că nu am fost votați să ne predăm PSD”, a spus el. Această „combinatoristică locală” nu e în folosolu cetățenilor, a adăugat el.Barna a comentat că „este o minciună și un șantaj” ceea ce se susține că din cauza USRViorica Dăncilă rămâne la Palatul Victoria.Premierul desemnat Ludovic Orban a spus că PNL va susține, în Parlament, proiectul privind alegerea primarilor în două tururi și introducerea pe ordinea de zi a inițiativei "Fără penali", proiecte cerute de USR pentru a susține Guvernul PNL."După discuțiile pe care le-am avut cu partenerii de la USR am anunțat că vom susține în Biroul Permanent și în plen introducerea pe ordinea de zi a unor proiecte care sunt cu termenul de raport depășit și vom susține la vot. Proiectul de lege cu alegerea primarilor în două tururi este inițiat de PNL. Mai există încă două proiecte, unul inițiat de PMP și unul de USR. În ceea ce privește legea privind recursul compensatoriu PNL a înaintat propunerea legislativă privind abrogarea legii privind recursul compensatoriu. În ceea ce privește inițiativa «Fără penali» aici am luat decizia să susținem introducerea pe ordinea de zi atât a proiectului de revizuire a Constituției, în urma referendumului inițiat de președintele Iohannis în domeniul justiției cât și inițiativa «Fără penali», pentru că proiectul de revizuire a Constituției, în urma referendumului pe care l-am înaintat împreună, PNL și USR, conține modificarea Constituției în conformitate cu inițiativa «Fără penali»", a declarat, luni, liderul PNL Ludovic Orban.