Orban: Sunt încrezător că partenerii care au contribuit la moțiunea de cenzură vor susține învestirea guvernului, pentru că altfel rămâne la putere Dăncilă / Vom discuta și cu parlamentarii PSD

Liderul PNL Ludovic Orban, premierul desemnat, s-a declarat încrezător că partenerii de la partidele care au votat moțiunea împotriva guvernului Dăncilă vor susține învestirea guvernului în Parlament și nu vede o piedică ce nu poate fi trecută pentru a obține o majoritate.

”Sunt încrezător că partenerii care au contribuit la moțiunea de cenzură vor susține învestirea guvernului în Parlament, pentru că altfel rămâne la putere Dăncilă, nu văd motive să nu susțină. Noi ne-am asumat răspunderea guvernării, am anunțat acest lucru de la debutul negocierilor, am făcut ce am spus, există un premier, nu văd piedici pe care să nu putem trece pentru a nu obține majoritate (...) Noi suntem deschiși la un dialog, la găsirea celor mai bune soluții, România să beneficieze de o majoritate parlamentară, pentru a-i evacua pe cei care se află azi la butoane și care pe ultima sută de metri dau țeapă peste țeapă”, a declarat Ludovic Orban.

Orban a spus că echipele de negociere vor aborda individual parlamentari social-democrați care nu agreează ”deviaționismul grav” al PSD, fără a putea deocamdată spune pe câți PSD-iști ar putea conta.

De asemenea, Orban a mai spus că PNL votează alegerea primarilor în două tururi.

Orban a declarat, de asemenea, că va avea joi o discuție oficială cu delegația ALDE.

”Suntem la debutul discuției și în funcție de cum vor decurge discuțiile, vom ajunge la un comun acord”, a mai afirmat Ludovic Orban, miercuri la Parlament.





