UDMR își explică votul alături de PSD împotriva alegerii primarilor în două tururi invocând o decizie CCR și recomandările Comisiei de la Veneția. Cseke: După iunie 2020 putem dezbate acest subiect

Cseke a precizat că partidele parlamentare care cred în importanța statului de drept nu ar trebui să voteze propuneri legislative contrare unei decizii ale Curții Constituționale.„Nici noi nu am fost de acord cu fiecare decizie a Curții Constituționale, dar am respectat fiecare decizie a acestui for. Într-un stat de drept aceste decizii trebuie respectate”, a mai spus Cseke Attila.”După iunie 2020 putem dezbate acest subiect. Dar, până atunci, acest subiect este închis, până atunci legea electorală nu trebuie modificată nici prin Ordonanțe de Urgență, nici prin proiecte legislative”, a precizat el, potrivit unui comunicat al UDMR. Senatorii au respins, miercuri, propunerea legislativă a USR, care prevede revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin în cazul în care niciunul dintre candidați nu întrunește majoritatea de voturi. Proiectul a fost respins cu 47 de voturi "împotrivă" și 33 de voturi "pentru", potrivit Mediafax. Împotrivă au votat PSD și UDMR. Legea merge la Camera Deputaților, decizională în acest caz.