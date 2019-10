Premierul desemnat începe negocierile cu partidele. Când vor fi depuse în parlament lista miniștrilor și programul de guvernare

Negocierile încep miercuri cu ALDE și PMP, urmând ca joi să fie continuate cu UDMR și Pro România, iar vineri cu USR.Pentru învestirea guvernului este nevoie de 233 de voturi.: „Eu am spus că nu dăm un cec în alb nimănui. Nu respingem, dar nici nu promitem susţinere înainte să vedem programul de guvernare şi care sunt măsurile pe care le va lua guvernul, să vedem lista de miniştri. După ce vom şti aceste lucruri, putem spune dacă susţinem sau nu susţinem viitorul guvern (...) E greu de spus dacă guvernul va trece din prima încercare sau la a doua. Poziția noastră este foarte cunoscută, de a nu schimba legislația electorală privind alegerea primarilor cu un an înainte de alegerile locale, iar pe de altă parte noi susținem alegerea primarilor într-un singur tur de scrutin, nu văd argumentele pentru care ar trebui să schimbăm această regulă”."Aseară am avut o discuție cu parlamentarii ALDE pentru a ne contura poziția pe care o vom avea la întâlnirea cu delegația PNL. Mă aștept ca Ludovic Orban, în calitate de premier desemnat, să vină la o negociere pentru care noi deja am schițat condițiile pentru susținerea Guvernului. Am declarat că vom putea, dar nu necondiționat. Fără OUG pe Justiție, ca să respectăm rezultatul referendumului, chiar dacă noi am votat împotrivă, menținerea cotei unice de impozitare, vreau să știu care sunt proiectele mari de infrastructură pe care urmează să se concentreze efortul bugetar al viitorului Guvern".„Noi ne-am exprimat punctele noastre de vedere cu privire la priorităţile PMP la întâlnirea cu preşedintele Iohannis şi, cred eu, că sunt importante pentru ţară, legat de alegerea primarilor în două tururi, reducerea numărului de parlamentari la 300 şi, bineînţeles, crearea unui minister pentru relaţia cu Republica Moldova, ca să dăm o nouă dimensiune relaţiei cu Republica Moldova, care a fost abandonată de către Guvern în ultimii ani. Vom discuta pe marginea acestor priorităţi şi, în urma discuţiilor pe care le vom avea, acest prim contact, vom fi în măsură să vă spunem cum vede şi premierul desemnat aceste obiective pe care noi ni le-am asumat”.„N-am pus absolut niciun fel de condiţie, pentru că nu mi-a cerut nimeni de la PNL să votez guvernul, şi atunci n-are rost să pun niciun fel de condiţie. Condiţii văd că pun PMP, USR, UDMR, noi nu punem nicio condiţie. N-am avut nicio discuţie cu domnul Orban după moţiunea de cenzură”.