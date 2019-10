Răzvan Cuc: La Transporturi nu există o grea moştenire, poate exista doar incompetenţa celor care vin / Avem autostrăzi construite, şantierele duduie

„Voi pleca din minister cu sentimentul de mare satisfacţie, pentru că s-a muncit mult. S-au lansat proiecte de peste 10 miliarde de euro, avem autostrăzi construite, şantierele duduie, deci se munceşte, dar asta a fost rodul echipei pe care am coordonat-o şi al faptului că m-am implicat personal, am stat numai pe şantiere. Eu sunt convins că oricine va veni la minister nu va fi atât de inconştient încât să nu susţină mediul economic românesc. Sper lucrul acesta. Oricum, sunt parlamentar, voi veghea lucrul acesta din parlament, pentru că ştiu ce las în urmă”, a declarat ministrul Cuc.Acesta a precizat că nu există autostradă pe care să nu se lucreze, sperând că toate proiectele de infrastructură vor fi duse mai departe.„De dimineaţă am fost la Piteşti-Sibiu, la Boiţa, s-a început construcţia, cea mai aşteptată autostradă, ei, bine, acum nu mai ştiu care e cea mai aşteptată, pentru că aşteptată e şi Ploieşti-Braşov, şi Autostrada Transilvania. Se lucrează. Nu există autostradă pe care să nu se lucreze. Eu sper ca infrastructura să nu devină un element de ambiţie. Tot ceea ce s-a lansat trebuie să meargă mai departe, pentru că avem bani, avem fonduri europene, avem constructori buni, trebuie crescut mediul românesc. Sunt convins că unii vor acuza greaua moştenire. Dacă aş fi lăsat ce mi-au lăsat mie tehnocraţii... La Transporturi nu există o grea moştenire. Poate exista doar incompetenţă din partea celor care vin. Mai mult nu poate fi vorba”, a răspuns ministrul unei întrebări.Solicitat să spună dacă ar dori să dea nişte sfaturi celor care îi vor urma la conducerea ministerului, Răzvan Cuc a menţionat ce este important să fie prezenţi pe şantiere.„Sfaturi, ce să spun? Să stea pe şantiere, asta e cel mai important. Pentru că am văzut ce s-a întâmplat anul acesta. Când ştiau că ajung pe şantier - nu e cazul acestui şantier, unde ce s-a promis s-a şi făcut, chiar şi în plus - se mobilizau mai mult. Dar cum văd eu că se configurează lista viitorului guvern, sunt sceptic că vor avea evoluţii. E important să lase lucrurile aşa cum le găsesc. Că după aceea, nu-i problemă, vom reveni noi şi le vom duce mai departe aşa cum trebuie”, a afirmat ministrul Transporturilor.