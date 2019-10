Kelemen Hunor, despre viitorul Guvern: Nu dăm un cec în alb nimănui

„Nu dăm un cec în alb nimănui. Așteptăm programul de guvernare pe un an de zile. În funcție de conținut luăm o decizie, da sau ba”, a precizat Kelemen Hunor.În ceea ce privește activitatea viitorului executiv, ar trebuie evitate ordonanțele de urgență în justiție, în domeniul electoral și în administrația centrală și locală, a continuat el, subliniind din nou că legislația electorală „nu trebuie modificată cu un an înainte de alegeri”.Întrebat cum ar vedea o eventuală prezență a PMP în viitorul Guvern, Kelemen Hunor a replicat: „Noi nu am avea o problemă, nu l-am vota pur și simplu. Un guvern nou, un început nou nu trebuie girat de Petrov. Punct”.