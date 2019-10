Alfred Simonis: TSD are nevoie de reconstrucție. De aceea am preluat conducerea interimară

Liderul deputaților PSD Alfred Simonis a declarat că organizația de Tineret a PSD are nevoie de reconstrucție, de aceea a preluat interimar șefia filialei, după o discuție cu Viorica Dăncilă și colegii de partid, potrivit Mediafax.

„Am făcut primii pași în politică alături de multi colegi, în TSD, o adevărată familie politică. Tot în TSD am învățat ce înseamnă munca în echipă, ce înseamnă loialitatea și mai ales, am învățat valorile și principiile social democrației. Astăzi TSD are nevoie de reconstrucție. De aceea, am preluat conducerea interimară a TSD, după o discuție cu președintele partidului și colegii mei, angajandu-mă că într-un timp cât mai scurt să redevenim cea mai puternică structură politică de tineret din România. Le mulțumesc pentru încredere și îi asigur că TSD își va regăsi spiritul care ne-a condus de atâtea ori la victorie”, a scris Alfred Simonis, luni seara, pe Facebook.

Deputatul Gabriel Petrea conducea organizația Tineretului Social-Democrat (TSD), însă acesta a fost exclus din partid, după ce a votat la moțiunea de cenzură.

Petrea activează acum în grupul deputaților Pro Europa. El a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, că probabil se va înscrie în Pro România pentru a rămâne într-o zonă politică de stânga.

Tot luni, PSD a decis ca Lia Olguța Vasilescu să conducă campania electorală la prezidențiale, a anunțat Viorica Dăncilă, la România Tv.

În CEx al PSD de vinerea trecută au fost aleși coordonatori ai campaniei electorale pentru prezidențiale Olguța Vasilescu, Gabriela Firea, Niculae Bădălău și Dumitru Buzatu. Anterior, secretarul general al PSD Mihai Fifor era șeful campaniei electorale.