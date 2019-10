​INTERVIU cu Adina Vălean, președinta Comisiei de industrii a Parlamentului European: De ce a fost respins comisarul Franței

Corespondență de la Bruxelles

Unde nu a convins candidata franceză?Rezultatul votului arată că majoritatea a fost foarte împotriva doamnei Goulard, ceea ce înseamnă că foarte multe grupuri politice sau deputații în mod independent au evaluat negativ prestația domniei sale. Pentru doamna Goulard au existat două probleme majore care au rezultat în cursul audierilor: una a fost legată de chestiuni de etică, o problemă legată de finanțarea unui asistent în cadrul Parlamentului European, când domnia sa era membră, o problemă recunoscută ca atare de domana Goulard; o alta legată de finanțarea pe care a primit-o din partea unui institut american pentru servicii de consultanță. A fost o problemă de etică.Și, pe de altă parte, s-a insistat mult din partea celor două comisii spre a obține un angajament ferm al domanei Goulard că și-ar da demisia din funcția de comisar european în cazul în care problemele domniei sale vizavi de OLAF ar deveni mai serioase. Și domnia sa a lăsat să se înțeleagă că, personal, ar face acest lucru, dar nu poate să facă un angajament ferm, pentru că asta ar crea un precedent pentru toți membrii Comisiei Europene și nu ar fi corect, pentru că legislația în diversele țări membre este diferită. Nu a putut decât să arate că se va consulta cu președinta Comisiei, în acest sens. Acest lucru a nemulțumit mulți membri ai comisiilor și cred că asta a atârnat în defavoarea domniei sale.Un alt aspect care a contat a fost legat de protofoliul pe care l-a primit. A fost unul foarte ambițioas - 3 direcții generale (DG) ale Comisiei Europene: una nou-creată, pentru apărare și spațiu, o direcție cu industrie, antreprenoriat, IMM-uri, precum și DG Connect, cu tot ce înseamnă politici digitale. Ar fi fost singurul caz de comisar cu trei direcții generale atât de mari în subordine. Și asta a dus la întrebări multe și detaliate cu privire la portofoliu și se pare că nu a reușit să convingă că ar putea să ducă la bun sfârșit o treabă atât de complicată.Ce urmează mai departe? Va fi retrasă sau se mai așteaptă decizii din Parlament?Procedural, ultimul cuvânt îl are Conferința președinților, deci șefii de grupuri politice din Parlamentul European. Ei vor lua decizia finală. În teorie ar mai putea să o și cheme încă o dată la audieri, de către ei, nu de către noi, pentru că noi am respins-o. Dar asta nu s-a întâmplat niciodată, spuneam în teorie. Odată luată o decizie finală de către conferința președinților, vor cere Ursulei von der Leyen să o înlocuiască, ceea ce însemană că Ursula von der Leyen trebuie să ceară Franței o nouă nominalizare. Și după ce vom avea o nouă nominalizare vom relua procedura. Dacă vor exista schimbări în portofoliu, o să se decidă atunci ce comisii vor audia comisarul Franței.Cred că ați auzit că a picat Guvernul în România, a trecut moțiunea de cenzură. Cum rămânem noi cu comisarul nostru european, până la urmă cine o să-l propună, pentru că înțeleg că Ursula von der Leyen așteaptă propuneri?În mod oficial există propunerea inițială, care este domnul Dan Nica. Eu nu am auzit să fi fost o a doua respingere. Prima dată nu a fost atât o respingere a domnului Nica, cât o opțiune pozitivă pentru doamna Plumb. Dar asta trebuie să știe Guvernul României, pentru că acesta primește o astfel de notificare. Președintele ales al Comisiei Europene ține la o balanță de gen, nu știu dacă asta va avea implicații sau nu asupra României, oricum nu e o regulă absolută.Cine este acum șeful executivului în România nu mai știm. Țara nu poate rămâne în vid, cineva este premier interimar. Nu știu dacă rămâne doamna Dăncilă sau se face o altă nominalizare.Cât mai putem s-o mai lungim așa cu comisarul european din partea României?E o chestiune de oportunitate. Pe de-o parte, e o chestiune de timp din partea Uniunii Europene, dar acum, că a căzut și candidatul Franței, oricum procedura va mai dura puțin. Procedura nu a început încă nici pentru candidatul Ungariei la postul de comisar european. Dar oricum nu poate dura la nesfârșit, Comisia, în principiu, chiar dacă nu mai putem prinde votul pentru comisie la sfârșitul lui octombrie, când era prevăzut inițial, probabil că va fi atunci la sfârșitul lui noiembrie, sau într-o mini-plenară în luna noiembrie. Dar ar fi bine ca Romnia să aibă o propunere solidă, ca să nu avem surprize.