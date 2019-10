[P] Cine e Dan Barna, candidatul USR PLUS la Președinție?

La finalul lunii noiembrie, Dan Barna ar putea deveni primul președinte al României care vine din economia reală. A fost antreprenor peste 15 ani. Dan Barna a intrat în politică în 2016 odată cu înscrierea în USR. Tot în 2016 a fost cooptat în guvernul tehnocrat pe postul de secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene.

La alegerile parlamentare din decembrie 2016, primele alegeri pentru USR, Dan Barna a candidat pentru un post de deputat de Sibiu. Este orașul în care s-a născut și a copilărit, orașul unde încă mai trăiesc părinții lui și unde vrea să îmbătrânească și el alături de soția sa Olguța. Își dorește ca părinții să nu mai fie obligați să plece de lângă copiii lor, așa cum a fost obligat tatăl lui, pentru a putea oferi o viață decentă familiilor lor. De altfel, unul dintre obiectivele lui ca președinte este o politică pro-activă care să oprească migrația celor care nu-și mai văd viitorul aici și caută să se împlinească profesional și personal departe de casă.

Este președintele USR de doi ani de zile, perioadă în care USR a crescut de la 1400 la 17.500 de membri și aproape 700 de filiale în toată țara.

Între timp, USR a început să lucreze la programul de guvernare, un program participativ, primul de acest tip din România, la care au contribuit toți membrii partidului, dar și experți din diverse domenii. Dan Barna a contribuit cu idei de îmbunătățire a absorbției de fonduri europene și s-a implicat în conturarea viitorul program de guvernare al USR în domeniul politicii externe, organizând mai multe dezbateri.

Dan Barna a fost invitat atât în 2018, cât și 2019, la Forumul anual CEPA din Washington DC, s-a întâlnit cu oficiali americani și reprezentanți ai mediului academic. În 2019, Dan Barna a condus negocierile USR cu PLUS, partidul lui Dacian Cioloș, pentru crearea unui proiect politic – Alianța USR PLUS - care s-a bătut de la egal la egal cu PSD și PNL la alegerile europarlamentare din 2019 și a obținut un scor de peste 22%. Alianța USR PLUS a trimis o echipă de oameni care fac cinste României în Parlamentul European. USR și PLUS au participat la fondarea noului grup politic din Parlamentul European - Renew Europe, a treia cea mai mare forță politică din Europa.

Nu-l cunoștea pe Dacian Cioloș înainte, a obținut postul datorită CV-ului său: sute de sesiuni de instruire, adresate reprezentanților sectorului public și mediului de afaceri, în management de proiect, evaluare proiecte, formare de formatori, comunicare, finanțări europene și antreprenoriat. Prin efortul echipei de la ministerul Fondurilor Europene, Guvernul Cioloș a reușit să atragă 7,2 miliarde de euro.În Parlament, Dan Barna a luptat alături de parlamentarii USR împotriva abuzurilor PSD, a OUG 13, împotriva schimbării legilor justiției și penale în favoarea infractorilor. A luptat ca România să nu devină un rai al infractorilor condus de Liviu Dragnea.Extinderea și organizarea USR au contribuit la proiectele de succes ale partidului, cel mai important fiind Fără Penali în Funcții Publice. USR a reușit, alături de societatea civilă și colegii din PLUS, partidul condus de Dacian Cioloș, să strângă peste un milion de semnături pentru inițiativa cetățenească care interzice persoanelor condamnate penal definitiv să ocupe funcții publice. Dan Barna a crezut în #farapenali și a pornit într-o caravană prin întreaga țară pentru a strânge semnăturile necesare pentru ca inițiativa să ajungă în Parlament.Politica externă este atributul principal al președintelui României, iar Dan Barna a avut și are o activitate bogată în ce privește politica externă a României, atât din perspectiva de președinte al USR, cât și din cea de deputat, vicepreședinte al Comisiei pentru politică externă și membru al Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților.Cele două partide, USR și PLUS, au decis să propună României un tandem președinte-premier pentru viitoarele alegeri. Dan Barna a fost desemnat candidatul alianței la alegerile prezidențiale din noiembrie 2019, iar Dacian Cioloș propunerea de premier din partea USR PLUS. Obiectivul Alianței este câștigarea următoarelor runde de alegeri pentru a începe reforma României.