Stelian Ion, desemnat candidatul USR pentru funcția de primar al Constanței

„În data de 4 octombrie 2019, Uniunea Salvați România (U.S.R.) – filiala locală (municipală) Constanța a convocat Adunarea Generală în vederea organizării de alegeri pentru: Candidatul partidului la funcția de Primar al Municipiului Constanța; Lista de candidați pentru Consiliul Local al Municipiului Constanța. În urma alegerilor, suntem onorați să vă facem cunoscute rezultatele: Candidatul USR Municipiul Constanța pentru funcția de Primar este Stelian Ion”, informează comunicatul de presă difuzat sâmbătă de USR Constanța.





Deputatul USR Stelian Ion a afirmat că e mai hotărât ca oricând „să smulgă Constanța din ghearele PSD, care a sufocat orașul zeci de ani la rând”.„Sunt mai hotărât ca oricând să smulg Constanța din ghearele hidrei pesediste care a sufocat și a ținut în loc orașul acesta zeci de ani de-a rândul. Avem șansa istorică de a salva acest oraș și de a-i reda strălucirea. De ce Constanța? Pentru că este orașul în care m-am născut, am crescut, am învățat, am muncit și mi-am întemeiat familia. Constanța este casa mea. Acest oraș mi-a oferit cele mai frumoase clipe, de el mă leagă cele mai frumoase amintiri. Din păcate, dintr-un oraș înfloritor, Constanța a ajuns o ruină, iar imaginea Cazinoului a devenit simbolul hoției și al incompetenței cu care PSD-ul a administrat acest oraș atâta amar de vreme”, a spus Stelian Ion când și-a anunțat candidatura.Acesta a adăugat că funcția de primar nu este una la care a visat, la fel cum nu a fost nici funcția de deputat, dar este „singura șansă de a salva acest oraș”.Stelian Ion a menționat că a dus timp de trei ani „o luptă crâncenă în Parlament cu Nicolicea și Iordache”, iar acum își asumă încă o luptă, aceea pentru Constanța.„Întotdeauna am răzbit acolo unde a fost mai greu și le-am demonstrat tuturor celor care îmi spuneau că nu se poate că se înșală. Vom face din Constanța, orășel prăduit și prăfuit de provincie, un oraș european, modern, strălucitor, în care să îți placă să trăiești, un oraș fermecător, verde, viu”, argumentează deputatul.