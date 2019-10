Ecaterina Andronescu, întrebată dacă este tentată și ea să treacă la partidul lui Ponta: ”Niciodată nu e bine să spui niciodată”

Întrebată la RFI dacă e tentată să plece din PSD și să intre în Pro România, Ecaterina Andronescu a răspuns, după o pauză de gândire: ”Eu sunt o persoană cu foarte multă constanță în comportament, zic eu. În general, dacă vă uitați la istoria mea publică, am fost un om cu un comportament constant. Sigur, niciodată nu e bine să spui niciodată, dar cred că ține de constanța aceasta să încerc aici în partid să am un punct de vedere, pe care poate îl vor împărtăși și alții și să încercăm să readucem PSD-ul acolo unde el a fost cândva”.Andronescu e de părere că moțiunea de cenzură a Opoziției nu are foarte mari șanse: ”Pentru ziua de alaltăieri, ar fi trebuit să existe o mobilizare suficient de mare, încât să pot să vă spun altceva decât v-am spus. Or de la 194 de prezențe în sala de plen până la 233 distanța e foarte mare. Al doilea aspect: din experiența mea de parlamentar, v-aș spune că în general am constatat voturi mai puține decât semnături”.