Florin Roman, PNL: ”Ministerul Justiției spune că avem peste 7.000 de criminali, violatori și tâlhari liberi pe străzile României”

Depuatatul PNL Florin Roman susține că avem peste 7.000 de criminali, violatori și tâlhari liberi pe străzile României. Aceste date ar rezulta din răspunsul oficial al Ministerului Justiției la o interpelare adresata de deputatul PNL, susține acesta pe pagina sa de Facebook

La data de 18 septembrie, nu mai puțin de 21.049 deținuți au fost eliberați mai repede din pușcărie, in baza legii recursului compensatoriu. Din cei eliberați, 7003 deținuți au fost inițial încarcerați pentru fapte extrem de grave, precum crima, viol, tâlhărie, corupție etc. In acest moment, circula liberi pe străzile României: 943 criminali, 110 infractori condamnați pentru act sexual cu un minor, 2300 de deținuți eliberați mai repede după ce au comis fapte de tâlhărie, dar și 35 de persoane încarcerate pentru mita. Îngrijorător este și numărul violatorilor lăsați in libertate, nu mai puțin de 634.

Din totalul celor eliberați mai devreme din penitenciare, 1877 persoane au fost încarcerate din nou, fie pentru ca au comis noi fapte grave, fie pentru ca au fost condamnate in alte dosare. Cel mai grav este însă ca nu mai puțin de 507 infractori eliberați au comis noi fapte violente: 47 au comis omoruri și omor calificat; 357 au comis noi tâlharii; iar 47 au violat din nou!



Fata de luna iunie, numărul celor eliberați mai repede de guvernul PSD a crescut cu 3.000.



”PNL solicita PSDancila abrogarea in regim de urgentă a recursului compensatoriu. Solicitam totodata discutarea in regim de urgentă a proiectelor depuse de PNL in parlament, pentru sistemul de găsire urgentă a copiiilor dispăruți, pentru detenție pe viața pentru cei care ucid femei gravide și copii, introducerea brățărilor electronice. Fiecare ora de întârziere înseamnă noi drame pe străzile României, unde nimeni nu mai este in siguranța!”, susține deputatul PNL