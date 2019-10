Nicușor Dan la RFI: Îmi pare rău că s-a pornit această vâlvătaie internă în USR, dacă e ceva ce pot eu să fac, să dialoghez cu o parte sau cu alta, sunt gata să o fac

Nicușor Dan se arată deschis la dialog: ”Îmi pare rău că s-a pornit această vâlvătaie internă într-un partid care acum este angrenat în niște alegeri prezidențiale. Dacă e ceva ce pot eu să fac, să dialoghez cu o parte sau cu alta, sunt gata să o fac”.Deputatul recunoaște că i-ar fi plăcut să aibă deja o decizie din partea USR: ”Eu sunt un independent care candidează, care a cerut sprijinul partidelor de Opoziție, inclusiv USR-ul, mi-ar fi plăcut să am o decizie în acest sens mai repede, dar o să-mi continui campania și o să continui să vorbesc despre proiectele pe care le am pentru București”.Nicușor Dan susține că Statutul actual al USR îi permite acestei formațiuni să susțină un candidat independent: ”În privința a ceea ce a comunicat USR-ul, ei nu au vorbit de o schimbare de Statut, ci de o interpretare, o clarificare a Statutului, pe care să o facă Comitetul Politic (...). Pe chestiunea asta, în timpul acelei consultări a membrilor USR București, a existat o opinie semnată de opt juriști din USR, parlamentari juriști (...) și alți juriști care au lucrat de-a lungul timpului în USR și care toți au spus că Statutul permite susținerea unui independent”.Întrebat dacă simte că i se pun bețe în roate în USR, deputatul a răspuns: ”Eu nu pot să spun așa ceva. Eu pur și simplu sunt un independent care a cerut susținerea unui partid care funcționează pe principii democratice și care o să ia decizia asta sau nu prin organismele sale statutare”.Întrebat dacă el crede că Dan Barna îl susține, Nicușor Dan a răspuns: ”Eu știu ce a spus în vara lui 2017, după ce eu am ieșit din USR, a spus că el vrea ca USR-ul să mă susțină, fie că mă voi întoarce în USR, fie că voi candida ca independent și eu cred că e o persoană care se ține de cuvânt”.