VIDEO O primă victorie pentru Opoziție: programul impus de PSD pentru moțiune a fost respins/ Ciolacu: Matematic, PSD a pierdut majoritatea / Moțiunea va fi votată joia viitoare

Calendarul citirii și dezbaterii moțiunii de cenzură, impus dimineață de PSD în Birourile Permanente, a fost respins la vot în plen, cu 194 de voturi. "Matematic, PSD a pierdut majoritatea, nu s-a aprobat ordinea de zi”, a declarat președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, la finalul ședinței în care parlamentarii opoziției au scandat "Demisia".







UPDATE 16:03 Senatorul PSD Mihai Fifor îl contrazice pe Ciolacu și susține că partidul nu și-a pierdut majoritatea în Parlament și că a fost doar o problemă de prezență pentru că au lipsit 26 de parlamentari PSD.



„Nu am avut toți oamenii prezenți în sală, sau am avut oamenii, dar nu au avut cartelele la ei. Eu vorbesc despre ce am avut azi în plenul reunit. Nici 194 nu reprezintă nici pe departe 233 cât au nevoie să treacă moțiunea. Vă spun că avem majoritate și nu va trece moțiunea. E foarte posibil să nu fi avut cartele de vot la dânșii”, a afirmat Mihai Fifor.







Ordinea de zi a ședinței a fost respinsă cu 194 împotrivă, 181 pentru, o abținere, iar trei nu au votat. Au absentat 26 de parlamentari PSD, potrivit listei de prezență. Eugen Teodorovici și Ecaterina Andronescu au fost absenți. Paul Stănescu, Radu Preda şi Viorel Arcaş au fost prezenţi în sală dar nu au votat.





După anunțarea rezultatului votului, parlamentarii opoziției au aplaudat și au strigat în sală: "Demisia, demisia". Florin Iordache a anunțat bâlbâit de la tribună suuspendarea ședinței.

În acest moment, există o întâlnire a liderilor grupurilor parlamentare și posibil o nouă ședință a Birourilor reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.





Liderul grupului PNL, Raluca Turcan, a cerut în ședința de plen modificarea programului de lucru astfel încâ votul pentru moțiunea de cenzură să fie dat luni, și nu sâmbătă, așa cum voia PSD. Președintele de ședință, Florin Iordache, a refuzat să supună la vot.





Turcan a invocat articolul 20 din regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului: ordinea de zi şi programul de lucru este supus aprobării Parlamentului în ziua stabilită pentru şedinţa comună și se adoptă cu votul deschis a cel puţin jumătate plus unu din numărul deputaților și senatorilor prezenți.





În replică, Florin Iordache a spus că programul a fost stabilit în ședința Birourilor Permanete reunite și a refuzat să supună la vot propunerea opoziției. "Doar sâmbătă dimineață, în ziua dezbaterii moțiunii se poate solicita schimbarea programului de lucru", a replicat Iordache.







Deputatul USR, Stelian Ion: "Ordinea de zi nu există, e doar un proiect. Vă solicităm să supuneți la vot această modificare a programului de vot pentru că plenul este suveran. Birourile permanente sunt un aparat care funcționează în sprijinul plenului, nu invers”













PSD a forțat, miercuri, o decizie fără precedent în birourile permanente reunite ale Parlamentului ca moțiunea să fie citită miercuri, iar votul să fie dat sâmbătă. Social democrații mizează pe faptul că în week-end va fi mai dificilă o mobilizare a parlamentarilor opoziției și astfel moțiunea va pica. Opoziția a încercat o boicotare a ședinței conducerii Parlamentului însă fără a putea împiedica decizia.





Liberalii, dar și parlamentarii ALDE, Pro România și PMP au părăsit ședința birourilor permanente reunite ale Parlamentului, dar a intrat reprezentantul minorităților naționale, Dragoș Zisopol, iar cu ajutorul acestuia PSD a avut o majoritate în Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului

Marcel Ciolacu a anunțat că moțiunea va fi citită joi și va fi votată peste o săptămână, joia viitoare. Decizia urmează să fie validată în ședința birourilor permanente reunite."Matematic, PSD a pierdut majoritatea, nu s-a aprobat ordinea de zi. Ne sfătuim și o să vedem", a declarat Marcel Ciolacu la finalul plenului. Președintele Camerei Deputaților a mai spus că, în aceste condiții, moțiunea nu mai poate fi votată sâmbătă.