Iohannis: Un nou guvern sper că va veni după săptămâna viitoare. Președintele acuză degringolada generată de PSD în economie -UPDATE

”Pentru următorii ani, consider că sprijinirea dezvoltării sectorului digital ar trebui să se afle, cu titlu de prioritate zero, pe agenda oricărui guvern – care sper că va veni după săptămâna viitoare. Predictibilitatea este cuvântul de ordine al oricărei guvernări responsabile. Dar, cum am văzut în ultimii ani, din păcate, orice numai predictibilitate nu am avut. Nu am să insist acum asupra degringoladei generate de PSD în sectoare esențiale ale economiei naționale și nici asupra incapacității acestui partid de a înțelege că administrația trebuie să sprijine mediul de afaceri, nu să îi distrugă speranța și perspectivele”, a spus președintele Klaus Iohannis, prezent la evenimentul „GoTech World”.









Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au fost convocate miercuri pentru a stabili calendarul dezbaterii moţiunii de cenzură depusă de PNL și susținută de USR, UDMR, PMP, Pro România și ALDE.







Moțiunea a fost semnată de 237 de parlamentari, iar pentru ca Guvernul Dăncilă să fie demis sunt necesare 233 de voturi. Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a anunțat marți seară, la Antena 3, o decizie fără precedent: moțiunea de cenzură ar urma să fie votată sâmbătă, în plenul reunit. Liderul PNL, Ludovic Orban, spune că este un "tertip” prin care Guvernul Dăncilă speră să rămână în funcţie prin demobilizarea semnatarilor.

Iohannis a mai vorbit despre performanțele domeniului IT, precizând că acesta a reușit ca, în mai puțin de un deceniu, să ajungă de la 0,6% la 6% din PIB, cu un număr de peste 140.000 de profesioniști și o piață autohtonă de profil de 4,5 miliarde euro.