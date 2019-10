Deputatul Cosette Chichirău îşi anunţă candidatura în competiţia internă a USR pentru Primăria Iaşi

Prin intermediul unui anunţ manifest postat pe pagina sa de Facebook, deputatul USR Cosette Chichirău anunţă că vrea să fie primarul Iaşiului "pentru a recupera rapid anii pierduţi şi pentru ca Iaşiul să devină un oraş european"."Mi-am depus candidatura în competiţia internă a USR pentru Primăria Iaşi. Vreau să fiu primarul Iaşului pentru a recupera rapid anii pierduţi şi pentru ca Iaşul să devină un oraş european, viu, generos cu locuitorii săi, ospitalier şi atractiv pentru turişti, un centru cultural major şi un oraş cu o identitate puternică. Iaşul are vocaţie de centru şi de capitală. Avem obligaţia de a realiza proiectele mari care să facă din oraşul nostru un oraş modern. Generaţiile trecute ne-au dat Palatul Culturii. Avem obligaţia de a construi noi simboluri arhitecturale, o nouă infrastructură şi o nouă economie. Oportunităţile sunt abundente, pentru că sunt atâtea lucruri esenţiale care ne lipsesc: autostradă şi şosea de centură, autogară, muzeu de ştiinţă, muzeu de artă, sală polivalentă", spune deputatul USR pe pagina sa de socializare.Prin intermediul aceleiaşi postări, Chichirău îşi exprimă mândria şi bucuria de a se fi născut la Iaşi, un oraş pe care aceasta susţine că îl simte "ca pe un oraş tânăr, plin de energie şi speranţă, un oraş mândru, cu istorie bogată, dar mai ales un oraş gata să renască prin munca şi inteligenţa oamenilor săi"."Sunt mândră că m-am născut şi am crescut aici. Le spun tuturor, români şi străini, cât de minunat este oraşul nostru şi cât de mult se poate dezvolta, cât de talentaţi sunt oamenii şi cât de calde sunt inimile lor. Am vorbit cu ieşenii, cu reprezentanţii ONG-urilor, cu specialiştii în domeniile gestionate de Primărie şi am schiţat un plan de acţiune. Este un plan pe care îl pun în dezbatere şi pe care vă invit să-l citiţi. Orice idee bună, orice propunere viabilă îl va face mai valoros şi sunt gata să le discutăm. Îmi doresc ca până la alegerile locale să definitivăm împreună acest plan. Dacă voi primi încrederea colegilor şi apoi a ieşenilor, vreau să începem munca la Primărie încă din prima zi de după alegeri", mai spune Chichirău prin intermediul aceleiaşi postări.Deputatul USR afirmă totodată că vrea să revitalizeze zonele abandonate din oraş prin soluţii de regenerare urbană selectate în urma unor concursuri internaţionale."Vreau să aducem tehnologia în administraţie, de la aplicaţii mobile până la soluţiile geospaţiale de management edilitar. Vreau să intensificăm viaţa culturală a Iaşului cu un festival de jazz şi o bienală de artă contemporană, plus un sprijin constant şi real pentru artişti. Vreau un brand puternic pentru Iaşi care să ne ajute să atragem investitori şi turişti. Şi, evident, vreau să punem în practică toate soluţiile bune pentru dezvoltarea urbană responsabilă, pentru mobilitate urbană şi transport public, pentru mediu şi spaţii verzi, pentru utilităţi şi servicii de calitate", conchide Cosette Chichirău.