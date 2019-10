UPDATE PNL a depus moțiunea de cenzură - calendarul, stabilit miercuri dimineață / Opoziția acuză PSD că împinge votul într-o zi nelucrătoare/ Ciolacu: Zilele sunt constituționale, credeam că e o urgență

Opoziția acuză PSD că împinge votul într-o zi nelucrătoare în condițiile în care moţiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere.„Nu a fost cvorumul îndeplinit pentru a lua hotărârile privind calendarul moțiunii. Mâine vom convoca din nou. Eu credeam că e o grabă de a scăpa de acest guvern, dar cele cinci partide de opoziție nu au venit”, a declarat președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, comentând că „este o mascaradă”. „Se joacă cu această moțiune. Dânșii nici nu participă să facem calendarul. Eu am înțeles că e o urgență și am zis că noi pesediștii să nu încurcăm”, a adăugat el ironic.Întrebat de acuzațiile opoziției că se încearcă impunerea votului într-o zi nelucrătoare, Ciolacu a răspuns: „Zilele sunt constituționale, nu lucrătoare sau nelucrătoare”.Anterior, prim-vicepreședintele liberalilor Raluca Turcan a susținut că PSD încearcă să șicaneze opoziția și să impună votarea moțiunii într-o zi nelucrătoare. „Intenționează, noaptea ca hoții, să impună citirea acestei moțiuni noaptea și să se voteze într-o zi nelucrătoare”, a spus Turcan.Ea a susținut că PSD și Viorica Dăncilă „exercită presiuni uriașe asupra semnatarilor” moțiunii.PSD a decis ca la votul moțiunii în plen parlamentarii săi să nu se prezinte. Deși inițial decizia oficială a PSD a fost ca parlamentarii partidului să stea în bănci, social-democrații au decis să nu riște. Aceștia se tem ca nemulțumiții de actuala conducere să nu producă surprize. Decizia este ca o parte din parlamentarii PSD sa vina doar sa se asigure cvorumul de sedință. Reamintim că 3 parlamentari PSD au părăsit partidul în ultima saptamâna și au si semnat motiunea de cezură.Potrivit legii, moţiunea de cenzură iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor se prezintă birourilor permanente şi se comunică Guvernului de către preşedintele Camerei Deputaţilor, în ziua în care aceasta a fost depusă. Moţiunea de cenzură se prezintă în şedinţa comună a celor două Camere în cel mult 5 zile de la data depunerii. Dezbaterea moţiunii de cenzură are loc după 3 zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere.Guvernul este demis dacă moțiunea de cenzură este adoptată prin votul a jumătate plus unu din numărul total al deputaților și senatorilor, respectiv 233 de parlamentari.