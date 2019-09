Dan Barna: Nu am nicio legătură cu niciun serviciu. Nu l-am văzut niciodată pe Coldea

Liderul USR Dan Barna a declarat, în cadrul emisiunii "Gândurile lui Cristoiu" că nu are nicio legătură cu vreun serviciu secret, iar poveștile cu securiștii sunt "baliverne". Liderul USR afirmă cu nu s-a întâlnit niciodată cu Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, potrivit Mediafax. Dan Barna a spus că România are nevoie de un președinte full-time și că el va intra în turul doi și va cîștiga alegerile prezidențiale. Totodată, liderul USR a făcut apel la opoziție să voteze moțiunea de cenzură la vedere.

"Sistemul nu va aplauda că vom da afară jumătatea aceea, sunt instituții în care totul e confiscat de clanuri familiale. Vom lupta și normal că asta va genera respingere. Este nevoie ca oamenii onești să se implice. Gândiți-vă la USR. Un partid pornit de nicăieri. Acum suntem priviți ca alternativa pentru viitor. Povestea cu securiști sunt baliverne. Vă privesc în ochi și vă spun că nu am nicio legătură cu niciun serviciu. Nu l-am văzut niciodată pe Coldea în viața mea, pe Soros nici atât. Alea sunt povești. Pe mine familia și prietenii mă întreabă – ce ți-a trebuit. Nu eram genul care să nu am să îmi plătesc factura la curent", a declarat Dan Barna, liderul USR.

România are nevoie de un președinte full-time

Dan Barna a mai spus că România are nevoie de un președinte full-time și de schimbarea mentalității, pentru că ”noi de doi ani și jumătate am discutat doar de cum scapă Dragnea de pușcărie".

”Eu cred că România are nevoie de un președinte care să genereze încredere în România. Are nevoie de un președinte full-time. Eu îmi doresc să fiu și o să fiu acel președinte care poate să pună temele societății în dezbatere exact prin funcția pe care o are. E nevoie de o reformă constituțională. Sper să putem avea acea majoritate ca să putem face acele reforme. Noi de doi ani și jumătate am discutat doar de cum scapă Dragnea de pușcărie. Ori lucrul acesta a frustrat oamenii. O să fiu genul de președinte foarte activ, care să dea acea încredere. Oamenii au plecat din țară pentru că nu mai au încredere că România e un loc în care să poți să îți crești copiii", a declarat Dan Barna.

Barna a evitat să spună câte procente speră că va obține în primul tur, dar a subliniat că ”va fi suficient pentru a ajunge în turul doi și apoi pentru a câștiga funcția de Președinte al României".

Ar susține un guvern de tranziție în care să fie ALDE și Pro Romania?

Întrebat de jurnalistul Ion Cristoiu dacă ar susține și un guvern din care fac parte ALDE și Pro România, Barna a spus: "Susținem orice guvern non-PSD care își asumă aceste obiective, fără să ne gândim la persoane. (...) Aici sunt condițiile de integritate ale USR. Pentru că da, nu poate fi o susținere parlamentară, dar acești oameni trebuie să fie de o integritate neîndoielnică, la fel cum susținem și la noi în partid. Dacă există o perioadă intermediară pot fi atinse unele din obiectivele pe care noi le susținem".

"USR a fost un partid consecvent. Dacă vom cădea de acord pe alegeri anticipate, nu mai intrăm în secvența asta. Moțiunea de cenzură nu trimite guvernul acasă. Moțiunea de cenzură inabilitează Guvernul să emită OUG. De aceea noi vom susține după aceea să cădem de acord cu celelalte partide și să mergem pe anticipate", a mai afirmat liderul USR.

Apel la opoziție pentru a vota moțiunea la vedere

Barna a mai spus că nimic nu este sigur legat de șansele moțiunii de cenzură, chiar dacă ar exista deja numărul necesar de voturi, motiv pentru care recomandă celor din Opoziție să voteze la vedere.

”Vom vota la vedere pentru a nu exista vreun echivoc. Nu este nicio îndoială și fac apel explicit la cei care pretind că sunt în Opoziție să voteze la vedere pentru a nu fi niciun dubiu", a mai declarat Dan Barna la "Gândurile lui Cristoiu".