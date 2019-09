Prima reacție din PSD după respingerea Rovanei Plumb pentru funcția de comisar european. Ciolacu: Avem alți 10 oameni pe care putem să-i propunem

Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, susține că PSD are "alți 10 oameni pe care îi poate propune", după ce Rovana Plumb, propunerea României pentru comisar european, a fost respinsă de comisia juridică a Parlamentului European.

"Nu pot să comentez pentru că nu am informația. Avem alți 10 oameni pe care putem să-i propunem. Ştiţi la fel de bine ca şi mine că PSD nu are o variantă, are 10 variante de rezervă", a declarat la Parlament, președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu, imediat după decizia de respingere a Rovanei Plumb de către comisia juridică a Parlamentului European.

Rovana Plumb, propunerea României de comisar european, a fost respinsă de comisia juridică a Parlamentului European, „cu o largă majoritate”, a declarat europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan.

Împotriva Rovanei Plumb au votat 15 europarlamentari, 6 au votat pentru și doi s-au abținut.

Rovana Plumb a fost propusă de guvernul de la București și nominalizată de Ursula von der Leyen pentru postul de comisar european pentru Transporturi. Plumb a fost invitată joi la o „audiere excepțională” în Comisia Juridică a Parlamentului European pentru a lămuri informațiile din declarația de avere, unde apare că a luat împrumut 800.000 de lei de la o persoană fizică, o sumă identică fiind împrumutată de Plumb Partidului Social Democrat. Unii membri ai comisiei juridice din PE au spus că există diferențe între declarația de avere depusă în România și cea trimisă Parlamentului European, fiind invocată și posibilitatea unui conflict de interese.