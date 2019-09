USR-PLUS suspectează PSD că e în spatele mai multor conturi de Facebook care ar promova „știri defăimătoare” la adresa Alianței și a lui Dan Barna

„În ultimele patru săptămâni, Alianța USR-PLUS și candidatul Alianței la Președinție, Dan Barna, au fost țintele unei campanii coordonate, mascate de defăimare, în mediul online, în special pe Facebook. Această campanie se desfășoară prin intermediul unei rețele de pagini de Facebook false, create în mod deliberat astfel încât să inducă în eroare publicul că ar fi vorba despre portaluri de știri, dar care, în realitate, promovează mesaje negative despre Dan Barna și Alianța USR PLUS. Până în acest moment am identificat 13 pagini care în ultimele șapte luni au investit peste 200.000 de lei, aproximativ 40.000 de euro, pentru a promova postări sponsorizate împotriva lui Dan Barna și a Alianței USR PLUS. Suma s-a dublat în ultima săptămână. Rețeaua a început să funcționeze în lunile iulie și august. A publicat peste 1.000 de postări și a generat peste 100 de milioane de afișări, cu audiențe care depășesc frecvent un milion de utilizatori Facebook”, a declarat deputatul Cătălin Drulă, coordonatorul național al campaniei Alianței, din partea USR, pentru alegerile prezidențiale.Cu toate acestea, pe paginile invocate de USR-PLUS sunt distribuite, în general, știri apărute în alte publicații, iar liderii Alianței au dat doar două exemple de știri care o afectează, una referitoare la faptul că USR ar fi un paravan pentru Soros și alta cu titlul „Firma lui Dan Barna, bani grei pentru susținătorii USR și #rezist”.USR-PLUS îi cere Vioricăi Dăncilă și PSD să recunoască dacă sunt în spatele acestor pagini și dacă s-au folosit fonduri din subvenția PSD. De asemenea, Alianța cere Parchetului să investigheze dacă sursele de finanțare pentru funcționarea acestor pagini sunt surse interne sau externe, care ar putea afecta organizarea și rezultatele alegerilor prezidențiale din România.Mai mult, deputatul Cătălin Drulă a trimis către Facebook Europa dosarul cu detaliile concrete despre fiecare pagină, precum și sumele investite și informații privind coordonarea postărilor. Totodată, Dragoș Tudorache și Ramona Strugariu, europarlamentari ai Alianței USR PLUS și membrii în comisia LIBE din Parlamentul European, vor solicita o întâlnire cu reprezentanții Facebook Europa pentru a clarifica măsurile pe care Facebook le ia astfel încât publicitatea electorală și politică să devină mai transparentă.Paginile de Facebook identificate de USR-PLUS sunt: Stiri politice, Informeaza-te, Iqstiri, România Puternică, Romania Politică, Politice.net, Râsu-Plânsu, Litere.net Guvernare.net, Ciuma Roșie, AntiRezist, Salvăm România, Info360.