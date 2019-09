DOCUMENT Cioloș a prezentat măsurile de guvernare urgente pe care le-a pregătit PLUS dacă PSD ar pleca mâine de la guvernare

Documentul, care nu se vrea a fi un program de guvernare sau un program al alianței USR-PLUS, „reprezintă punctul de plecare în pregătirea unei guvernări participative pentru perioada 2021 - 2024. Cuprinde parte din prioritățile identificate până în prezent de PLUS și câteva exemple de posibile direcții de acțiune și măsuri pentru perioada de guvernare 2021-2024.”





Documentul abordează mai multe teme precum:





- Reforma constituțională, justiția independentă și statul de drept,



- Educație,



- Sănătate,



- Social,

- Cultură,



- Mediu și resurse naturale,



- Economie și antreprenoriat,



- Energie,



- Dezvoltare rurală și agricultură,



- Amenajare și planificare teritorială, infrastructură, urbanism și construcții,



- Turism,



- Politică fiscal-bugetară,



- Digitalizare,



- Politică externă

- Politică europeană







Planul prezentat de PLUS pornește de la ideea de viață de calitate care se bazează pe Cetățeni activi, comunități puternice și un stat responsabil.

Câteva dintre măsuri înaintate de PLUS, detaliate mai jos:

Modificarea modului de desemnare a arbitrilor – CCR și Avocatul Poporului – pentru profesionalizarea și depolitizarea ambelor instituții:





- Pentru CCR, 3 judecători constituționali vor fi desemnați de către colegiul de conducere al ÎCCJ, 3 judecători vor fi desemnați de către camerele reunite ale Parlamentului, iar ceilalți 3 judecători vor fi desemnați de către președinte. O etapă obligatorie în desemnarea celor 9 judecători va fi obținerea unui aviz favorabil din partea unei comisii de specialiști instituită de către Consiliul Superior al Magistraturii.









Dezvoltarea programului „Educație pentru sănătate” pe parcursul anilor de învățământ primar și gimnazial.



Reorganizarea inspectoratelor școlare.





Implementarea mecanismului de guvernanță intitulat „Școala autonomă“ pentru unitățile școlare care îndeplinesc condițiile de competențe și resurse la nivel local, cu descentralizarea următoarelor funcții: angajarea resursei umane și evaluarea cadrelor didactice; acordarea gradației de merit/salariu de merit/stimulente materiale, gestionarea fondurilor financiare, numirea managerului de instituție.





Creșterea calității actului pedagogic





Demararea unui program național de formare continuă a cadrelor didactice pentru învățământul preuniversitar prin pregătirea a peste 10 000 de formatori (Casa Corpului Didactic, ONG-uri și companii partenere) și implementarea sa începând cu primul an de guvernare.





Demararea unui program național de reabilitare a statutului și a prestigiului cadrului didactic implicat în educația din România și promovarea continuă în cadrul universităților a carierei pedagogice de învățământ preuniversitar și universitar.





Demararea unui proces de actualizare a programei educaționale, inclusiv pentru învățământul vocațional, la standarde europene.



Implementarea de mecanisme moderne de transparentizare, supraveghere și eliminare a practicilor corupte din domeniile achizițiilor, a autorizațiilor și a actului medical.





Astfel, pe partea de energie, documentul propune prioritizarea achizițiilor de automobile electrice, hibride și cele pe combustibili alternativi (CNG/LNG).





Energie



Finalizarea gazoductului BRUA (Bulgaria-România-Ungaria-Austria).





Interconectarea cu Republica Moldova (RMD) prin continuarea conductei Ungheni – Iaşi și dezvoltarea de alte infrastructuri.





Urgentarea proiectului AGRI.





Adoptarea de urgență a Programului național de termoficare 2021-2030.





Abrogarea imediată a OUG 114/2018 și adoptarea de urgență a unui nou act normativ pentru asigurarea predictibilității.



Agricultura și dezvoltarea rurală



Controlul urgent al crizei pestei porcine.







BREXIT fără acord - Studiu de impact asupra agriculturii românești.





Realizarea unui audit intern referitor la stadiul implementării Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații.



Dacian Cioloș, europarlamentar al alianței USR-PLUS și candidat la funcția de premier dacă alianța ar ajunge la Guvernare, a prezentat duminică un document cu măsurile de guvernare urgente pregătite de PLUS.”Dezbaterile pe care le vom iniția pe propunerile de măsuri și pachete de măsuri importante și urgente vor reprezenta primele exerciții de pregătire pentru o guvernare participativă”, se arată în document.„Propunerile de pachete de măsuri prezentate în continuare sunt de importanță critică pentru așezarea țării noastre pe făgașul ce va duce la realizarea viziunii. Ele sunt, în multe cazuri, interconectate dincolo de ”granițele” domeniilor sub care sunt formulate. Un exemplu evident în acest sens îl reprezintă pachetul de măsuri care se referă la stimularea antreprenoriatului. Măsuri care pot fi lansate în regim de urgență pentru a asigura un cadru legislativ simplu și stabil, asociat cu un cadru fiscal stabil, împreună cu programe de educație adaptate nevoilor de antreprenoriat, pot crea cadrul necesar pentru ca cetățeni activi, întreprinzători, să dezvolte afaceri existente sau să inițieze noi afaceri bazate pe utilizarea responsabilă a resurselor și pe respectarea valorilor noastre naturale și culturale”, se notează în plan.Echilibrarea raportului dintre puterea executivă și cea legislativă prin introducerea a două noi cazuri de dizolvare a Parlamentului: obligatoriu, cazul în care demiterea președintelui, inițiată de Parlament, este respinsă de către cetățeni prin referendum și, opțional, în situația adoptării unei moțiuni de cenzură și ca urmare a consultării liderilor grupurilor parlamentare.Reducerea numărului de parlamentari, prin modificarea legislației electorale.Diferențierea atribuțiilor celor două camere ale Parlamentului.- Propunerea pentru funcția de Avocat al Poporului va fi realizată de către președintele României, supusă spre avizarea unei comisii de specialiștii instituită de către Consiliul Superior al Magistraturii și, în final, aprobată de către Parlament.Revenirea de urgență asupra modificărilor votate de majoritatea PSD-ALDE cu privire la Codul Penal, Codul de Procedură Penală și Legile Justiției, incluzând desființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, actualmente un instrument politic de intimidare a magistraților, și reforma modului de desemnare a conducerilor Parchetului General, DNA și DIICOT, în mod absolut independent de factorul politic.Demararea urgentă a proceselor de modernizare, digitalizare și eficientizare a sistemului și procesului de justiție.Vot uninominal în două tururi pentru primari și președinți de Consiliu Județean – organizarea unui al doilea tur de scrutin dacă niciunul dintre candidații pentru aceste funcții nu obține 50% din voturi în primul tur de scrutin.Asigurarea corectitudinii votului prin instrumente digitale de monitorizare a prezenței la vot în timp real și filmarea integrală a procesului de numărare a voturilor.Permanentizarea votului extins pentru diaspora prin amendarea legislației electorale pentru a extinde toate voturile la care diaspora are acces (prezidențiale, parlamentare, europarlamentare) la 3 zile și vot prin corespondență.Asigurarea accesului la vot în alegerile parlamentare, acolo unde se află, pentru românii din diaspora cu domiciliul oficial în țară.Creșterea numărului de deputați și senatori pentru diaspora, proporțional cu numărul de români cu domiciliul stabil în străinătate, contrabalansat de scăderea numărului de parlamentari din țară.Un guvern mai suplu: reforma administrației centrale prin reducerea numărului de ministere, dar și auditarea externă a tuturor agențiilor guvernamentale și a structurilor din subordinea și coordonarea administrației publice centrale.Totodată, documentul menționează măsuri pentru transparentizare, simplificare și debirocratizare a administrației.Un accent este pus în document pe siguranța elevilor, iar ca o măsură propusă este „Intervenția de urgență asupra tuturor școlilor care funcționează în spații neconforme din punct de vedere sanitar sau al siguranței la incendiu si cutremur”.Totodată, se propune suplimentarea fondurilor pentru asigurarea transportului elevilor.Reluarea concursurilor național e pentru directorii de școli și licee început în guvernarea tehnocrată, în 2016, pe criterii de merit și competență.Documentul stipulează finalizarea celor 3 spitale regionale (Cluj, Iași, Craiova) și pregătirea construirii unui spital regional în București, asta la pachet cu reorganizarea unităţilor spitaliceşti neperformante.Printre măsuri sunt și unele care abordează problema depolitizării și profesionalizării în sănătate. Astfe, printre măsurile propuse sunt:Definirea și implementarea unui set de reguli drastice pentru siguranța pacientului, cu zero toleranță pentru corupție și neglijență care pot pune viața pacienților în pericol, în paralel cu creșterea pedepselor pentru orice act de corupție în domeniul sănătății.Depolitizarea și profesionalizarea ANMDMR, CNAS, a departamentului pentru Politica Medicamentului din Ministerul Sănătății și a Inspecției Sanitare.Pe partea de Mediu, documentul propune „Reactivarea instrumentelor de prevenire și combatere a tăierilor ilegale”, dar și măpsuri pentru combaterea poluării și a schimbărilor climatice.