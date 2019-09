Pleșoianu spune că are doar 146.000 de semnături pentru candidatura la prezidențiale: Niște persoane anonime foarte drăguțe au vrut să mă „ajute” cu zeci de mii de semnături produse la un minunat xerox color

Potrivit declarațiilor candidaților, Iohannis a depus 2,2 milioane de semnături, Dăncilă aproape 1,5 milioane, Barna aproape 400.000, Paleologu 360.000, Cataramă peste 230.000 (însă BEC spune că 94.000 sunt false), Hunor 266.000 și Diaconu peste 400.000.

”Ora 4:30 noaptea. ...Am luat bucată cu bucată toate listele cu semnături. Curate, asumate, de la oameni inimoși, s-au strâns exact 146.328. În ultimele cinci zile, cu o mobilizare fantastică, am primit foarte multe semnături. Tot în ultima clipă, de la anonimi „binevoitori” care au considerat că e un bun moment să mă compromită, a venit diferența până la 220.000.Deci, teoretic, în mai puțin de șase ore puteam să-mi depun candidatura. Făcusem programare pentru ora 10:00. Doar că nu sunt genul de om căruia entuziasmul îi întunecă rațiunea... Am verificat împreună cu consilierul meu și cu câțiva oameni foarte apropiați, listă cu listă, semnătură cu semnătură, absolut tot! Și am constatat că niște persoane anonime foarte drăguțe tocmai mă „ajutau” pe ultima sută de metri să depun câteva zeci de mii de semnături produse la... un minunat xerox color.Știți care e cel mai grav lucru atunci când depui niște liste cu semnături? Să fie xeroxate... Știți de ce? Simplu... În cazul unei liste normale, cel care semnează jos își asumă responsabilitatea penală în cazul în care semnăturile nu sunt autentice. În schimb, în cazul unor liste xeroxate, responsabilitatea îi revine celui care le depune... Și e firesc să fie așa! Mai ales atunci când nu vorbim despre câteva zeci, ci despre câteva zeci de mii... ” Biroul Electoral Central a validat, până acum, candidaturile depuse joi , cea a liderului PSD Viorica Dăncilă și a prezidențiabilului PMP, Theodor Paleologu.