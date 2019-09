Kelemen Hunor a venit pe trotinetă pentru a-și depune candidatura la prezidențiale: Astăzi e puțin să avem o țară normală, e nevoie de mai mult

”Am venit cu această trotinetă electrică pentru a da un mesaj să folosim mai puțin mașinile, să avem grija de mediu și de viitorul copiilor noștri și să nu limitam dreptul nimănui dreptul de a folosi bicicleta sau trotineta”, a spus Hunor, adăugând că este nevoie de reglementări, dar nu de interzicerea trotinetelor.Liderul UDMR a făcut aluzie și la sloganurile de campanie ale lui Klaus Iohannis (Pentru o Românie normală) și Dan Barna (Fericiți în România).”Astăzi e puțin să avem o țară normală, e nevoie de mai mult. Nu prin politică se asigură fericirea cetățenilor. Trebuie să avem viziuuni, proiecte mărețe, atunci vom ieș din mediocritate”, a declarat Hunor.În ceea ce îl privește, candidatul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România a spus că slocanul său este ”Respect”: ”Oamenii așteaptă respect din partea instituțiilor statului, după aceea și cetățenii vor respecta statul. Așa apare încrederea”.”Mi-e dor de o țară mai bună, mai faină”, a adăugat Kelemen Hunor.Acesta a spus și că avea așteptări mult mai mari de la președintele Iohannis atunci când a câștigat alegerile prezidențiale din 2014."Domnul președinte Iohannis a fost un pompier atomic, așa cum el singur aici în fața dumneavoastră a spus ieri. Atunci trebuie să luăm de bună, că a fost un președinte atomic. Eu cred că președintele României nu trebuie să fie pompier. Nu trebuie să fie nici jucător, nici altceva, așa cum am avut 10 ani de zile. Nu vreau să-l caracterizez pe domnul Iohannis, nu vreau s-o fac în campanie electorală, pentru că n-o să atac personal pe niciunul dintre candidații mei. Aveam așteptări mult mai mari de la Klaus Iohannis atunci când a câștigat alegerile din 2014. Mai multă implicare, mai multă preocupare față de problemele societății. Mai multă prezență", a declarat, sâmbătă, Kelemen Hunor, citat de Mediafax.