UPDATE Băsescu după verdictul de colaborare cu Securitatea: „Îl voi contesta în instanța superioară” / „Nu cred că ce am făcut eu poate fi etichetat drept colaborare cu Securitatea”

„Verdictul Curții îl iau ca atare. Voi contesta în instanța superioară verdictul”, a declarat Traian Băsescu, pentru Mediafax.

Ulterior, într-o intervenție la Digi 24, fostul președinte a reluat ceea ce a spus în fața instanței , că nu știa că Contrainformațiile militare erau la Securitate, și a comentat că nu crede că ce a făcut el „poate fi etichetat drept colaborare cu Securitatea”.„Este o oarecare amărăciune, după ce am condamnat comunismul, am deschis arhivele securității, ale Comitetului Central, acum să am un asemenea verdict”, a mai spus Băsescu, precizând că nu s-a interesat niciodată dacă în arhive erau sau nu documente în ceea ce-l privește.

„Nu m-am interesat pentru că nu mi-am făcut probleme. Știam că nu am avut legături ilegale cu Securitatea. (...) Eu la 21 de ani nu știam că contrainformațiile erau parte a Securității”, a mai spus fostul președinte.

Magistrații Curții de Apel București au constatat, vineri, că fostul președinte al României, Traian Băsescu, a fost colaborator al Securității, decizia nefiind definitivă.

Magistrații Curții de Apel București au admis acțiunea Consiliului Naţional Pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.) și au constatat calitatea de colaborator al Securității în privința fostului președinte al României Traian Băsescu.