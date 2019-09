USR PLUS: Delegația Alianței a făcut diferența la votul pozitiv de astăzi / Kovesi are cale liberă pentru ocuparea funcției de procuror-șef

USR PLUS susține că victoria de astăzi din Comitetul Reprezentanților Permanenți ai guvernelor statelor membre pe lângă Uniunea Europeană, unde s-a votat pentru un mandat al Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European, se datorează negocierilor purtate de europarlamentarii alianței.

”Delegația Alianței USR PLUS în Parlamentul European a făcut diferența care a condus la votul pozitiv de astăzi pentru numirea Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror-șef al Parchetului European! De azi, candidata din România are cale liberă pentru a ocupa una dintre cele mai importante poziții în Uniunea Europeană”, arată un comunicat al USR PLUS.

Co-președintele delegației Alianței USR PLUS, Dargoș Tudorache, în Parlamentul European declară că exiata ”un blocaj în numirea doamnei Kovesi datorită faptului că Parlamentul European o susținea pe ea dar Consiliul Uniunii Europene pe candidatul francez”, dar ”au urmat negocieri susținute pentru a convinge mai multe state membre să-și schimbe poziția iar noi am făcut acest lucru coordonat, vorbind cu șefii de guverne care sunt reprezentați în grupul Renew Europe”.

”Cel mai important argument pentru schimbarea poziției de azi a COREPER este faptul că Franța a anunțat susținerea pentru Codruța Koveși iar acest lucru s-a întâmplat prin eforturi susținute și întâlniri pe care le-am avut cu colegii noștri francezi din grup dar și din alte state care nu aveau o poziție clară”, spune Dragoș Tudorache, co-președinte al delegației Alianței USR PLUS în Parlamentul European.

”Rezultatul de azi arată că putem avea un cuvânt greu în Europa dacă ne propunem asta. Am anunțat încă din campania electorală că vom face totul pentru a câștiga influență la nivelul UE și o vom folosi în interesul României. Azi vedem ce înseamnă să ai influență europeană și să susții un candidat român la funcția de procuror-șef european cu toată forța. Evident, meritele sunt ale Laurei Codruța Kovesi pentru că are un CV ireproșabil și a convins prin integritatea ei și prin extraordinara muncă pe care a făcut-o la DNA”, spune Cristian Ghinea, co-președinte al delegației USR PLUS în PE.

Comunicatul USR-PLUS reamintește că Franța a anunțat în luna iulie că o susține pe Kovesi în funcția de procuror-șef al Parchetului European după ce contracandidatul francez Jean-François Bonhert a acceptat propunerea de a ocupa poziția de procuror-şef al Parchetului Naţional Financiar Francez.

"Președintele Grupului Renew din Parlamentul European, Dacian Cioloș, a discutat pe 5 iulie cu președintele Emmanuel Macron despre finalizarea procedurii de desemnare a procurorului-șef european și au convenit că vor lucra împreună pentru a găsi soluții rapide de deblocare a situației din Consiliu și a realiza cât mai repede nominalizarea șefului Parchetului European, pornind de la sprijinul pe care Laura Codruța Kovesi l-a obținut în Parlament și punctajul excelent de la evaluarea comisiei de experți. Pe 17 septembrie a avut loc o nouă rundă de discuții cu președintele Franței. De asemenea, ca membru în Conferința președinților din Parlamentul European, Dacian Cioloș a reconfirmat fără dubiu sprijinul parlamentului pentru Laura Codruța Kovesi", se mai rată în comunicatul emis de USR.