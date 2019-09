Eroare de soft la USR: voturile de la alegerile interne, renumărate. „Dacă vreți să dăm vina pe cineva, este vorba de IT-ști”

„Acum încercăm să lămurim, să instituționalizăm o renumărare a voturilor. Ștefania Petre este o victimă colaterală a acestei erori. La prima numărătoare era în Biroul Național, iar la următoarea, intra colegul Andrei Corbu”, a explicat Ionuț Moșteanu, marți, pentru Mediafax.Acesta a explicat că a existat o eroare la nivelul softului, deoarece nu au fost toate buletinele electronice scanate corect, inversându-se niște numere, iar la numărătoarea buletinelor în format fizic, membri ai USR au sesizat greșeala.„A fost vot pe liste deschise, preferențial, câteva buletine cu multe liste, multe nume și s-a făcut un soft de scanat buletinele, iar la numărătoare, câteva au fost numărate greșit, nu au scanat complet, iar numărând corect, pentru că există buletinele în format fizic, se face o reordonare, iar una din celelalte liste a prins un număr în locul numărului 9 de pe lista lui Cosette Chichirău. A fost o eroare a softului de numărare. Mâine (miercuri - n.r.) avem Biroul Național, vom lua act de renumărare și vom vedea rezultatele finale”, a completat Moșteanu.Ionuț Moșteanu a mai spus că nu a fost vina Ștefaniei Petre pentru eroarea numărării voturilor, ci este posibil să fi fost greșeli la testarea sistemului în cadrul echipei de IT. „Dacă vreți să dăm vina pe cineva, este vorba de IT-ști care au testat sistemul, poate nu și-au dat seama. La numărătoarea paralelă, ne-am dat seama că există niște greșeli”, a conchis Moșteanu.Surse din partid au declarat, pentru Mediafax, că, la ședința Biroului Național de miercuri, este posibil să fie validat Andrei Corbu ca membru al Biroul Național, în locul Ștefaniei Petre. Totodată, există posibilitatea ca USR să valideze un proces verbal prin care să fie luată în considerare numărătoarea oficială, au adăugat sursele citate. La Congresul Național din week-end, USR a ales cei 24 de membri ai Biroului Național și au validat alegerea lui Dan Barna ca președinte al formațiunii. De asemenea, potrivit unui anunț oficial al USR, au fost aleși și cei nouă vicepreședinți care fac și ei parte din Biroul Național: 1. Iulian Bulai, 2. Claudiu Năsui, 3. Cristina Prună, 4. Stelian Ion, 5. Nicolae Ștefănuță, 6. Liviu Mălureanu, 7. Cătălin Drulă, 8. Cristian Seidler, 9. Allen Coliban. BN are în componență 24 de membri plus președintele USR, Dan Barna.