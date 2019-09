[P] Strategia liberalilor pentru a ajunge la guvernare. După europarlamentare, vor să câștige prezidențialele, localele și parlamentarele

La Constanța, oamenii s-au strâns în număr mare chiar în fața sălii în care urma să aibă loc reuniunea filialelor PNL din Regiunea Sud – Est. Constănțenii s-au înghesuit să facă poze, să dea mâna, să-i vorbească președintelui. Klaus Iohannis, însoțit de președintele PNL, Ludovic Orban, a avut nevoie de minute bune doar pentru a intra în sala unde s-a ținut reuniunea. La intrarea în sală a președintelui Klaus Iohannis, oamenii au început să fluture steaguri ale României, ale UE dar și bannere pe care scria "o Românie normală". Președintele Iohannis a trecut printre oameni, fâcând o a doua baie de mulțime. În drumul spre podiumul sălii de ședință, șeful statului a dat mâna și a vorbit cu mai mulți delegați.În discursul ținut în fața celor 1.300 de delegați, președintele Klaus Iohannis a dat semnalul intrării PNL la guvernare. "Aţi câştigat alegerile europarlamentare. Aveţi primari eficienţi, aveţi o echipă cu oameni competenţi. O să fiţi principalul partid al unei coaliţii democratice care va guverna România mult mai bine în viitor, mult mai mult timp. Drumul e la început şi e important să nu pierdeţi ce aţi câştigat. Acest lucru se numeşte încredere. Aţi câştigat încrederea românilor“, a fost mesajul președintelui Klaus Iohannis către cei 1.300 de participanți. De altfel, terenul fusese pregătit la Școala de Vară a Tineretului Liberal, desfășurată tot sâmbătă. "PNL tot timpul a fost pregătit și tot timpul va fi pregătit să intre la guvernare", a spus șeful statului. Întrebat dacă Ludovic Orban ar putea fi o variantă de premier, Iohannis a replicat: "Oricând, Ludovic, oricând".Nevoia de schimbare este motivată de faptul că, în ultimii doi ani şi jumătate, România a fost condusă de o guvernare care i-a blocat dezvoltarea, care i-a compromis viitorul, Klaus Iohannis spunând că PSD a produs "cea mai dezastruoasă guvernare din ultimii 30 de ani". El a mai spus că social-democraţii nu au avut timp să guverneze şi pentru oameni. Pesediştii au făcut legi care să submineze justiţia, poliţia, administraţia publică, jandarmeria, instituţii menite să protejeze cetăţeanul, să-i ofere siguranţă. Au pus în vârful acestor instituţii oameni care nu aveau ce căuta acolo, fără competenţe, dar cu recomandare de la partidul PSD", a reamintit Iohannis. Şeful statului a spus că în ultimii ani şi-a folosit toate pârghiile constituţionale pentru a bloca măsuri care ar fi fost catastrofale pentru ţară.Klaus Iohannis și PNL propun o altă modalitate de guvernare."Pentru mine, lupta aceasta nu este o luptă pentru un nou mandat. Este o luptă pentru șansa de a clădi, în sfârșit, împreună, ceea ce nu s-a putut realiza din cauza acestui război permanent pe care am fost nevoiți să îl purtăm cu PSD în efortul a-i opri să distrugă România", a spus președintele Klaus Iohannis.De altfel, anterior și preşedintele PNL, Ludovic Orban, le-a cerut liberalilor să se pregătească de guvernare şi să facă o campanie cât mai temeinică pentru realegerea lui Klaus Iohannis. “Trebuie să ne pregătim pentru guvernare şi suntem pregătiţi pentru guvernare. Trebuie în schimb să facem lucrul ăsta cu trudă, cu modestie, cu smerenie faţă de concetăţenii noştri, cu atenţie la problemele fiecărei categorii sociale, să analizăm fiecare soluţie posibilă astfel încât orice decizie pe care o luăm să garanteze efectele favorabile pentru societatea românească", a solicitat președintele PNL. "Să nu cumva să cădem şi noi în ispita de a lua decizii pe picior, de a scoate din joben ordonanță de urgență peste ordonanță de urgență, fără niciun fel de analiză, de studiu de impact", a fost recomandarea lui Ludovic Orban."Trebuie să folosim campania asta să ne apropiem și mai mult de oameni, să fim și mai aproape de români, să fim și mai deschiși să le ascultăm problemele și împreună cu ei să căutăm cele mai bune soluții pe care să le punem în practică, pentru că vom fi cu siguranță chemați de cetățenii români să guvernăm România", a fost mesajul preşedintelui liberalilor. "Vă cer să puneți pe primul plan această bătălie pentru România. Vă cer, printre vecini, rude, cunoscuți, să transmiteți aceșt mesaj: România nu e condamnată să fie la periferia Europei, România are șansa unui destin măreț cu o singură condiție să se ducă la vot și să voteze cu Iohannis președinte", a solicitat Ludovic Orban."Zilele acestea asistăm la ultimele zvâcniri de disperare ale guvernului PSD. După ce a secătuit țara de tot ce se putea, PSD a ajuns să fure până și miniștri, orice, numai să nu piardă puterea!", a fost modul în care prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan a taxat prestația PSD."De trei ani, România este campioană în Uniunea Europeană la creşterea preţurilor. Nu le-a păsat nicio secundă că în școlile din România se învață în condiții insalubre. Nu le-a păsat că au ajuns copii să facă autostopul în condiții de nesiguranță. Nu le-a păsat de spitale, unde oamenii mor cu zile. Și-au pus pilele și clienții pe funcții plătite într-o lună cu leafa unui om de rând într-un un an", a acuzat prim-vicepreședintele PNL."Prin Klaus Iohannis, România a primit primul exemplu de dezvoltare europeană beneficiind de fonduri UE. Klaus Iohannis știe și poate să modernizeze România, însă are nevoie de parteneri puternici, nu de incompetenți și impostori", a comentat Turcan."La cât de slăbită e România acum din cauza guvernului cu comportament infracțional, numai o conducere de țară puternică Președinte – premier - Guvern - Parlament ne poate duce la o resetare din temelii și poate reconstrui încrederea cetățenilor în propria lor țară", a concluzionat Raluca Turcan.La rândul său, prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan i-a mobilizat pe liberali spunând că perioada de opoziție se va încheia odată cu câștigarea celui de-al doilea mandat de președinte de către Klaus Iohannis. "PNL merită să ajungă acolo, dar bătălia se dă pe 10 și 24 noiembrie", a spus el. Rareș Bogdan a afirmat că "președintele a riscat și nu a făcut pact cu infractorii", amintind de episodul în care șeful statului și-a pus geaca roșie și a ieșit în stradă alături de protestari. "Cum ajungem la normalitate? Avem cea mai puternică armă - un vot, un simplu vot. Un vot pentru un român, un vot pe Klaus Iohannis și România ajunge la normalitate", a susținut Rareș Bogdan. "Timpul nesimțiților și al hoților a expirat. Iar garanția pentru schimbare este una singură – Klaus Iohannis, Președintele României pentru următorii 5 ani!", a comentat prim- vicepreședintele PNL."Noi, PNL, avem datoria să-i dăm Președintelui Klaus Iohannis o guvernare competentă și de caractere adevărate, o guvernare care va promova profesioniști, o guvernare în care oamenii puși pe funcții știu meserie și lucrează în folosul comunităților, în folosul românilor, nu în solda unor clici și a unor grupuri de interese", a îndemnat și Robert Sighiartău, secretarul general al PNL.