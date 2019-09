Cioloș revine cu noi declarații despre propunerea controversată a Franței la Comisia Europeană/ Spune că așteaptă lămuriri de la autoritățile franceze

Reamintim că potrivit Politico, Dacian Cioloș ar fi spus că a acceptat explicațiile oferite de Sylvie Goulard, candidata Franței pentru funcția de comisar european, cu privire la acuzațiile împotriva ei.



Cioloș a precizat și că va sprijini nominalizarea acesteia, pentru că a fost clar pentru el că Sylvie Goulard respectă regulile UE, returnând fondurile folosite pentru o angajare fictivă. În schimb, în România, despre aceeași nominalizare, a transmis joi, evaziv, că europarlamentarii USR- PLUS vor evalua în mod egal toți candidații și că vor solicita același tip de informații "pentru a judeca cu egală măsură".

Sylvie Goulard este candidata Franței, fiind membră a grupului Renew Europe, pentru postul de comisar european pentru Piaţă Internă. Europarlamentarul Dacian Cioloș este liderul grupului Renew Europe în Parlamentul European, din care fac parte USR și PLUS.



Problemele lui Sylvie Goulard. Ea a fost audiată marţi de poliţia franceză în cadrul unei anchete privind o serie de angajări fictive în Parlamentul European, potrivit Reuters. În ciuda acestui aspect, a fost nominalizată în aceeași zi ca reprezentantă a Franței în Comisia Europeană de către președintele Emmanuel Macron.

"Legat de pozitia mea față de candidatul francez Sylvie Goulard, menționată într-un articol din Politico, precizez că vorbele mele nu au fost citate cu ghilimele. Eu am declarat că doamna Goulard trebuie să fie tratată la fel ca doamna Plumb. Am spus că am discutat cu doamna Goulard despre rezultatele anchetei făcute de Parlamentul European în cazul său, că acolo lucrurile au fost lămurite. Puteți consulta cu toții concluziile Parlamentului. Între timp, a fost demarată o anchetă judiciară în Franța și așteptăm ca doamna Goulard și autoritățile franceze să ne aducă lămuriri în acest caz", a scris Cioloș pe Facebook.