Meleșcanu trage sforile în ALDE să-l lase pe Tăriceanu fără partid. Primele mutări: negocieri cu Dăncilă pentru numirea de noi miniștri și strângerea de voturi în Parlament

După validarea lui Teodor Meleșcanu la șefia Senatului, Călin Popescu Tăriceanu a pierdut controlul partidului. Meleșcanu îi dă lovitura de grație lui Tăriceanu negociind direct cu Viorica Dăncilă intrarea parlamentarilor ALDE în Guvern. Surse politice au declarat pentru HotNews.ro că noul șef al Senatului a negociat miercuri, la Guvern, numirea a trei parlamentari ALDE pentru portofoliile Energie, Mediu și Relația cu Parlamentul. Planul lui Meleșcanu este însă cu bătaie lungă.





Potrivit surselor citate, Meleșcanu vrea să rupă din partidul lui Tăriceanu, iar miza este atragerea a cât mai mulți parlamentari. Astfel, trocul cu PSD ar fi ca deputații și senatorii ALDE adunați de Meleșcanu să susțină în continuare Guvern și să asigure voturile necesare pentru validarea acestuia în Parlament. La schimb, Dăncilă le-a oferit trei portofolii de miniștri - Energia, Mediul și Relația cu Parlamentul. Meleșcanu are mână liberă să propună trei parlamentari pentru portofoliile oferite. Au fost vehiculate numele parlamentarilor Grațiela Gavrilescu, Marian Cucșa, Viorel Ilie, Alexandru Băișanu și Ion Cupă.







"Meleșcanu este cel care negociază direct cu Dăncilă. Unii parlamentari ALDE vor să candideze pentru noi mandate, alții vor să fie candidați la locale se negociază totul în funcție de om. La schimb PSD-ul primește susținere pentru Guvern. Tot ce pot să vă spun este că negocierile sunt de-abia a început", au explicat sursele HotNews.ro.







Planul PSD este ca Viorica Dăncilă să facă trei noi propuneri de miniștri interimari lui Klaus Iohannis în următoarea perioadă și prin cooptarea parlamentarilor ALDE să obțină voturile necesare pentru a valida Guvernul în Parlament .







Aceleași surse susțină că la nivel parlamentar, la Camera Deputaților, Meleșcanu prin portofoliilee negociate cu PSD ar avea 12 deputați fideli dispuși să-l părăsească pe Tăriceanu, iar la Senat alți 4 oameni și numărul acestora ar putea crește. La Camera Deputaților, ALDE are 19 membri, iar la Senat după plecarea lui Meleșcanu au rămas 13 oameni.







Miza cea mare pentru PSD este să-și recâștige majoritatea parlamentară. Social-democrații speculează la maximum haosul din ALDE și vor să atragă câți mai mulți parlamentari pentru a-și asigura pe termen mediu și după prezidențiale o majoritatea parlamentară astfel încât Guvernul PSD să se mențină până în 2020.

In prezent PSD are 204 parlamentari cu votul lui Teodor Meleșcanu. Cu oamenii pe care Meleșcanu îi cooptează pentru PSD mai exact 12 (pe atât se mizează dar numărul poate crește) plus alte 10 voturi de la minorități social democrații au 225. Pentru validarea Guvernului este nevoie de 234 de voturi, iar PSD ar mai avea nevoie de încă 10.







Surse HotNews.ro din interiorul ALDE susțin că pentru a contracara puciul lui Meleșcanu și planul PSD, Tăriceanu vrea să trimită o scrisoare președintelui Klaus Iohannis prin care informeză ca ALDE a ieșit de la guvernare iar orice parlamentar al partidului care acceptă oferta PSD va fi exclus automat.







De altfel, la nivel oficial liderii ALDE recunosc că Meleșcanu poartă negocieri cu PSD și înceacă să-i ia lui Tăriceanu partidul.







Deputatul ALDE, Toma Petcu recunoaște că au fost discuţii la Guvern cu foşti miniştri ai ALDE.

"Cunosc doar că au fost doar nişte discuţii, nu am date exacte, nu am fost prezent acolo ca să certific, dar sunt informaţii multe din presă sau din alte surse că au fost mai mulţi colegi de-ai noştri la discuţii. Probabil doar în viziunea doamnei Dăncilă se păstrează formula pentru că, în primul rând, trebuie să ai un protocol al celor două partide. Protocoalele se aprobă de Delegaţia permanentă, cel puţin la noi", a declarat Petcu.





Vicepreșdintele Varujan Vosganian a declarat la Parlament că tentativa Guvernului de a evita un vot de încredere în Parlament prin ideea că și-a păstrat structura politică este "un șiretlic care nu ține nici din punct de vedere juridic, nici politic". Vosganian a subliniat că orice parlamentar care intră în Guvern nu va mai fi membru ALDE.



"Tentativa de a evita un vot în Parlament, sugerându-se că Guvernul și-a păstrat structura politică, e un șiretlic care nu ține nici din punct de vedere juridic, nici politic. E suficient timp ca respectivul să nu își piardă calitatea de membru ALDE. Nu există problema de a se face o strucută PSD-ALDE. Oricine intră în Guvern, pierde calitatea de membru ALDE", a declarat liderul deputaților ALDE, Varujan Vosganian.