Culisele negocierilor pentru moțiunea de cenzură - imaginea de moment. Ce le-au spus ALDE și Pro România liberalilor

După ce este respinsă în Parlament restructurarea falsă a Guvernului “Dăncilă” vom cere demisia imediata a acestuia / dacă Dancilă si gașca ei se vor “ține de scaune” în mod neconstitutional si ilogic - atunci vom vota motiunea de cenzură împotriva acestor inconștienți”, a precizat Ponta. El sugerează că nu e de acord cu anticipatele, susținând că pentru formarea unui nou guvern până la parlamentarele din 2020 va încerca formarea unei majorități de centru-stânga fără Dăncilă.



Potrivit participanților la discuții, liderii ALDE le-au spus liberalilor că au disponibilitate să susțină moțiunea de cenzură, însă resping varianta alegerilor anticipate.Aliații ALDE, cei de la Pro România au fost mai temperați în discuții. Delegația condusă de Victor Ponta le-a spus liberalilor vor avea o poziție clară în privința moțiunii de cenzură, după ce Viorica Dăncilă ca da un răspuns clar referitor la candidatul la prezidențiale și solicitarea unui vot pentru remaniere. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, Pro România ar fi dispusă să susțină moțiunea PNL, au precizat sursele citate.De altfel, Victor Ponta a scris astăzi pe Facebook, că Pro România nu va vota „pentru un nou guvern Dăncilă 2 la lel de incompetent și incapabil ca si cel de azi”.Negocierile PNL cu ALDE și Pro România vor continua și în perioada următoare. Cele două partide au 51 de parlamentari, fără votul cărora guvernul nu poate cădea.Pentru ca Guvernul să fie demis prin moțiune de cenzură este nevoie de votul a 233 de parlamentari. Președintele PNL Ludovic Orban a declarat că moțiunea de cenzură va fi depusă de către liberali atunci când partidul va avea peste 233 de semnături. „Vom depune moțiunea de cenzură când vom avea peste 233 de semnături, ca o garanție a unei majorități clare în susținerea moțiunii de cenzură. Este necesară această măsură de precauție, pentru că opoziția are la dispoziția sa o singură moțiune de cenzură pe sesiune parlamentară, un singur glonț pe țeavă și trebuie ca această unică moțiune de cenzură pe sesiune parlamentară să fie folosită atunci când există cea mai mare șansă pentru ca moțiunea de cenzură să fie adoptată”, a spus recent Orban.„Am hotărât ca săptămâna viitoare să mergem în Parlament. Am subliniat că nu ne este teamă. (...) Ne dorim să avem votul de încredere al Parlamentului, dar dacă nu-l obținem, Guvernul nu cade (...) Am vorbit în varianta în care mergem pe restructurare, mergem pe 19 miniștri plus premierul”, a declarat Dăncilă, luni seară, după Comitetul Executiv, precizând că o decizie se va lua după discuțiile cu parlamentarii, dar și în CEx.