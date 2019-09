Surse: Viorica Dăncilă vrea să ceară parlamentului un vot pentru un guvern restructurat: numărul ministerelor redus la 20

Înaintea ședinței CEx, Dăncilă a declarat că social-democraţii încearcă să creeze o majoritate în Parlament. Întrebată dacă are majoritatea pentru formula restructurată a Guvernului, Dăncilă a spus: "Încercăm să creăm o majoritate".PSD are în prezent 203 de parlamentari iar pentru a obține încrederea Parlamentului și pentru a-și valida Guvernul are nevoie de 233 de voturi. Surse social-democrate au explicat pentru HotNews.ro că nu s-au terminat negocierile cu parlamentarii din opoziție și că până în prezent nu au numărul necesar de voturi pentru a valida Executivul condus de Viorica Dăncilă.