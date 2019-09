VIDEO ​Paleologu: Asta cu oamenii noi e o imensă gogoașă. E o imbecilitate să spui: dom`ne, cineva care e virgin complet, hai să-l facem președinte / Barna nu va intra în turul II

„E o imensă gogoașă asta cu oamenii noi. Cum să votezi un om nou pentru cea mai înaltă funcție în stat. Este o imbecilitate incredibilă să spui: dom`ne, cineva care e virgin complet, hai să-l facem președinte. Fiind vorba de cei doi sibieni înalți (Iohannis și Barna -n.r.), care seamănă foarte mult, e doar o deosebire de vârstă, am considerat că am un bulevard în fața mea și în plus de asta o datorie, că nu pot lăsa dezbaterea publică să se situeze atât de jos. În ultimă instanță Dezbaterea Dăncilă-Iohannis mi se pare absolut rușinoasă pentru spiritul public”, a spus candidatul PMP, la interviurile HotNews.ro LIVE.Paleologu spune că e convins că Dan Barna nu va intra în turul II, ci el cu un candidat al stângii. Dacă însă pe 24 noiembrie se vor confrunta Dan Barna și Klaus Iohannis, prezidențiabilul PMP spune că nu va merge la vot pentru că „e total neinteresant”.