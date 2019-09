Dăncilă, o nouă replică pentru Ponta: Când spui că premierul trebuie să fie ridicat cu mascaţii, acest lucru este foarte grav. Unii se joacă cu cuvintele și asta afectează imaginea României

"Afirmaţiile dumnealui mi se par foarte periculoase. Atunci când vorbeşti de premierul României şi spui că trebuie luat cu mascaţii, eu cred că acest lucru este un lucru foarte periculos pentru că, în primul rând, aduce un prejudiciu atât în plan intern, cât şi în plan extern. Şi cred că sunt oameni care se joacă cu cuvintele, se joacă cu aceste afirmaţii şi toate aceste lucruri afectează imaginea României. O să depun plângere penală împotriva domnului Ponta şi fac un apel la dumnealui să aducă dovezi care să susţină cele afirmate", a spus Dăncilă, citată de Agerpres.Viorica Dăncilă a adăugat că atacul la şeful Guvernului înseamnă atac la siguranţa naţională. "Cum să spui că premierul României plăteşte pe cineva?! Asta înseamnă o dare de mită, poate dumnealui cunoaşte din practica domniei sale, eu nu am să fac şi nu am făcut niciodată acest lucru. Iar când vorbeşti despre premierul României în acest mod şi spui că trebuie să fie ridicat cu mascaţii, acest lucru este foarte grav. Este o acuzaţie foarte gravă pe care dacă nu o poţi demonstra, atunci chiar trebuie să ai o problemă pentru că atacul la prim-ministru este un atac la siguranţa naţională", a afirmat Dăncilă.Comnetariile lui Dăncilă vin după ce, la rândul său, Victor Ponta i-a răspuns pe Facebook trimițând-o la DEX pentru a consulta definița ironiei și a prostiei.Disputa dintre cei doi a pornit de la declarațiile făcute miercuri de liderul PRO România, Victor Ponta, în legătură cu moţiunea de cenzură care ar urma să fie depusă de opoziţie. Ponta afirma că doreşte mai întâi să vadă documentul şi dacă "toată lumea joacă corect". "Eu, de exemplu, cred că domnul Băsescu are un blat cu Viorica Dăncilă. Cum a reuşit la Senat să vedem dacă îi lasă pe deputaţi să semneze şi să voteze moţiunea, că Băsescu are blatul cu Dăncilă şi probabil că nu îi lasă", a spus Ponta.Referitor la faptul că premierul Dăncilă a afirmat recent, la Mamaia, că nu va pleca din funcţie, Victor Ponta a spus: "Atunci o să chem mascaţii să o scoatem din Guvern, ce putem să facem altceva? Ar fi al doilea preşedinte al PSD care pleacă cu mascaţii". De asemenea, Ponta a negat că i-ar fi cerut premierului funcţia de ministru al Afacerilor Externe. "Am avut o singură întâlnire, după care a fugit la CExN să spună că nu vrea (cu PRO România la guvernare - n.r.) - exact ce îi spusesem eu că nu putem să o susţinem la prezidenţiale. I-a minţit pe cei de la CExN, de exemplu a zis că am cerut nouă funcţii de ministru. Niciodată. Doamna Dăncilă a moştenit de la domnul Dragnea şi faptul că îi minte pe cei din CExN. Norocul celor din CExN este că mă sună ei şi află de la mine adevărul", a afirmat Ponta.