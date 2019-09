Meleșcanu nu renunță la candidatura pentru șefia Senatului și vrea să se autosuspende din ALDE

Senatorul ALDE, Teodor Meleșcanu a declarat, miercuri, că nu renunță la candidatura sa pentru șefia Senatului. Meleșcanu susține că poate să se autosuspende din ALDE pe o perioadă de șase luni și că va rămâne afiliat grupului de la Senat condus de Călin Popescu Tăriceanu.





"Eu am discutat cu toată lumea. Sper să-mi înteleagă decizia. Eu am avut o ofertă pe care am acceptat-o și nu este vorba despre altceva.(....)Există o posibilitate foarte simplă: eu să mă suspend pentru vreo 6 luni sau cât este nevoie, dar să rămân afiliat grupului ALDE. Nu am discutat cu domnul Tăriceanu despre această variantă, am discutat cu colegi din grupul ALDE și s-au arătat foarte interesați”, a declara Melescanu la Senat.





Reamintim că PSD a anunțat că îl susține pe Meleșcanu pentru funcția de președinte al Senatului. În acest context conducerea ALDE a decis că membrii care acceptă numiri sau funcții din partea social democrațiilor vor fi excluși din partid.