Cum i-a încurcat Dăncilă planurile lui Tăriceanu cu Meleșcanu și varianta de rezervă a liderului ALDE / Noul șef al Senatului va fi ales săptămâna viitoare

Mai exact, susțin surse parlamentare pentru HotNews.ro, această propunerea a stricat planurile șefului ALDE care s-a văzut pus în situația de a rămâne fără grup parlamentar, dacă Meleșcanu ar fi plecat invocând că partidul nu-l susține. Potrivit regulamentului Senatului, pentru a fi constituit un grup parlamentar este nevoie de 7 senatori aleși pe listele aceluiași partid sau alianțe. În acest moment grupul ALDE are 7 membri, iar cu o plecare a lui Meleșcanu acesta ar fi desființat. Mai mult, candidatura fostului ministru de Externe, susțin aceleași surse, ar fi divizat grupul ALDE, slăbind stabilitatea clamată de Tăriceanu înaintea anunțului lui Dăncilă.Astfel, Tăriceanu a schimbat strategia anunțând că senatorii ALDE și Pro România au decis constituirea unui grup mixt în Senat, numit „Democrația”, care are 14 membri. În aceste condiții, s-a decis ca alegerea noului președinte să aibă loc săptămâna viitoare, după ce vor fi avut loc negocierile pentru posturile în conducerea Senatului în funcție de noul algoritm.„Ca urmare a anunțului făcut de colegii senatori Țuțuianu, Vasile Ilea și Nicolae Marin, vă aduc la cunoștință că grupul are un număr de 14 senatori. Va trebui ca după alegerea președintelui Senatului să reconfigurăm componența Biroului permanent. Am decis să reconfigurăm grupul ca grup parlamentar mixt cu denumirea Democrația”, a anunțat Călin Popescu Tăriceanu, în plenul de luni al Senatului.Scopul acestei ultime mutări a fost explicat chiar de Adrian Țuțuianu.„A apărut acest incident cu ALDE, dacă mai poate avea grup. N-am văzut o demisie a dlui Meleșcanu. Ca mijloc suplimentar de securizare a situației a apărut anunțul dlui Tăriceanu, privind constituirea unui grup mixt”, a declarat Țuțuianu.Momentul demisiei lui Tăriceanu a fost stricat de intrarea în cursă, cu sprijinul PSD, a colegului său de partid Teodor Meleșcanu. Acesta, potrivit liderului ALDE, nu a scos un cuvânt despre intenția sa.„Am avut aseară o discuție cu domnul Meleșcanu în care nu mi-a spus absolut nimic despre o astfel intenție, în așa fel încât să nu se lase intenția din partea mea că l-aș bănui pe domnul Meleșcanu de o astfel intenție”, a declarat Tăriceanu, după ce Viorica Dăncilă a anunțat că îl va susține pe Meleșcanu.Întrebat dacă pentru acest lucru ia în considerare excluderea fostului ministru de Externe din ALDE, Călin Popescu Tăriceanu a replicat: „Dar nu cred că poate cineva să propună o funcție la ALDE fără să discute cu conducerea ca să se poată accepta o astfel propunere”.Teodor Meleșcanu a declarat, la rândul său, că a existat o discuție pe tema candidaturii sale în grupul senatorial ALDE, menționând că există foarte multe rețineri din partea colegilor și că totul se va decide la votul din Senat. „A fost o decizie, am discutat și în grupul senatorial, există și rețineri foarte multe, va trebui sa mergem în Parlament, în Senat, să vedem care va fi votul. Nu toți (colegii mă susțin pentru conducerea Senatului -n.r.)”, a declarat Teodor Meleșcanu.Întrebat de ce a acceptat această ofertă din partea PSD, în condițiile în care ALDE a ieșit de la guvernare, fostul ministru de Externe a replicat: "Cred că e o perioadă extrem de dificilă pentru România în care avem nevoie de stabilitate. Nu mă interesa funcția de ministru. Eu sunt membru ALDE și rămânem în Opoziție”În acest moment, singurul contracandidat al lui Meleșcanu este liberala Alina Gorghiu.