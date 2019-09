Liderul senatorilor ALDE: "Nu văd de ce sunt mai frecventabili Ponta-Tudose-limbric decât Dăncilă-Teodorovici-Fifor!"

Liderul senatorilor ALDE, Daniel Zamfir, spune că nu înțelege "trecerea bruscă pe care ALDE a săvârșit-o în doar o săptămână de la a încerca să dea un suflu nou guvernării, la ieșirea de la guvernare și îndreptarea către o șocantă fuziune cu Ponta-Tudose-și-un-limbric". Zamfir mai afirmă că nici el și nici "colegi cu greutate" în ALDE nu au fost consultați și sugerează că Mircea Diaconu ar putea fi susținut pentru alegerile prezidențiale fără a fi nevoie de o alianță între ALDE și partidul condus de Victor Ponta, Pro România, văzut drept un "instrument al statului paralel".





"Am profitat de absența mea din aceste zile pentru a încerca să diger trecerea bruscă pe care ALDE a săvârșit-o în doar o săptămână de la a încerca să dea un suflu nou guvernării (lucru perfect întemeiat în care cred și eu) la ieșirea de la guvernare și îndreptarea către o șocantă fuziune cu Ponta-Tudose-și-un-limbric. Nu, evident că nu am reușit și nu reușesc să înțeleg resorturile acestei decizii la care nu am fost parte, nu doar pentru că am fost plecat o săptămână în vacanță, nu o lună, ci pentru că probabil fiindu-mi cunoscută fermitatea convingerilor a fost mai bine să fiu evitat. Aflu în fiecare zi însă că nu sunt singurul evitat în luarea acestei decizii atât de importante, colegi cu greutate în partid împărtășind aceleași temeri", scrie Zamfir, pe Facebook.

El susține că ALDE ar fi trebuit să se înrădăcineze ca autenticul partid liberal care să apere capitalul românesc și să-i apere pe români de abuzuri.

"Acum soarta noastră este să fim înghițiți de Ponta? Călin Popescu Tăriceanu este omul care s-a identificat constant în toți acești ani cu lupta împotrivă statului paralel, a abuzurilor din justiție, lucru pentru care l-am prețuit și m-a determinat să vin în ALDE. Cum să înțeleg acum această logodnă cu instrumentele statului paralel? ", se întreabă retoric liderul senatorilor ALDE.

El se întreabă și de ce ALDE nu poate susține candidatura lui Mircea Diaconu fără o alianță cu Victor Ponta, apreciind că "asocierea cu Ponta în mod categoric îi dăunează și lui Mircea Diaconu!".

"Acestea sunt lucrurile la care cred că trebuie să ne răspundem azi și-n zilele următoare înainte de a fi prea târziu. Mergem dincolo de susținerea pentru Mircea Diaconu spre o alianță politică sau fuziune? Mergem de azi în grupuri parlamentare comune? De azi suntem "opoziția de stânga" așa cum zice Ponta?", continuă Daniel Zamfir.

El crede că "acest compromis de acum" poate distruge ALDE. "Nu plec din ALDE dar spun ferm că în ciuda neînțelegerilor din guvernare și lucrurilor incorecte față de ALDE, nu văd de ce sunt mai frecventabili Ponta-Tudose-limbric decât Dăncilă-Teodorovici-Fifor!", adaugă Daniel Zamfir.