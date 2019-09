Candidatul Paleologu, atac la Iohannis și Dăncilă: Au agende personale legate de alegeri. Urmează trei luni de zăpăceală maximă în care nu se gândesc decât cum să-şi facă strâmbe unul altuia

"Ce e foarte păgubos în momentul de faţă este că doamna Dăncilă şi domnul Iohannis au fiecare agende personale legate de alegeri. Şi atunci, practic, la vârful statului am intrat într-o stare de disoluţie a autorităţii. Cât putem să rămânem în această stare de disoluţie a autorităţii? Adică trei luni de zile de zăpăceală maximă, trei luni de zăpăceală totală în care principalii actori ai puterii - preşedinte şi prim ministru - nu se gândesc decât cum să-şi facă strâmbe unul altuia", a spus Theodor Paleologu, în conferinţî, relatează Agerpres.El a adăugat că este inadmisibil că premierul Viorica Dăncilă să meargă "peste tot" în campanie electorală cu miniştri importanţi din Guvern. "Mi se pare absolut inadmisibil că se duce peste tot cu miniştri importanţi din Guvern în campanie electorală. Cred că este o chestiune de minimă decenţă să-şi delege atribuţiile şi să nu mai ia după dânsa pe ministrul de Interne, pe ministrul de Finanţe, pe alţi miniştri importanţi pentru că ţara nu mai e guvernată, başca miniştri care nu sunt încă numiţi. Eu, de exemplu, mi-am suspendat cursurile la Casa Paleologu. Cred că doamna Dăncilă ar face bine să-şi suspende şi ea activitatea pentru că este evident că este în campanie electorală. Şi să nu mai folosească mijloace net superioare celorlalţi candidaţi. Eu am fost ieri la Braşov, am făcut patru ore jumătate până acolo. Dânsa merge cu elicopterul. Ceva nu prea este în regulă în această totală inechitate", a mai susținut candidatul PMP.