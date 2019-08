Tensiuni în ALDE după ieșirea de la guvernare/ Șeful filialei Dolj: Văd în aceste zile lideri locali, parlamentari, militanți ALDE bulversați, peste tot în țară

Digi24, o parte dintre liderii ALDE sunt nemulțumiți de decizia lui Tăriceanu de a renunța la candidatura pentru prezidențiale și susțin că nu se vor implica în campania lui Mircea Diaconu. De asemenea, mai mulți parlamentari sunt gata să dezerteze din partid și să susțină la vot Guvernul. La schimb, Viorica Dăncilă le-ar putea oferi președinția Senatului după demisia lui Tăriceanu și posturi în executiv.

"Văd în aceste zile lideri locali, parlamentari, militanți ALDE bulversați, peste tot în țară. Bulversați de renunțarea simultană și la o candidatură prezidențială proprie, în care toți am investit atâtea speranțe de relansare politică, și la guvernarea pe care am girat-o cu deciziile noastre, cu aportul nostru semnificativ la politici publice eficiente, inclusiv cu criticile noastre constructive", scrie Ion Cupă pe contul său de Facebook.Acesta mai spune că îl vede "pe liderul noului aliat politic că vorbește dezinvolt despre Opoziția de Stânga (??!!) pe care am reprezenta-o noi, ALDE și ProRomânia împreună". "Și-l mai aud vorbind pe Victor Ponta de o fuziune între cele două partide!!! Iar liderii noștri nu schițează NICIUN gest în apărarea identității noastre liberale", a mai scris Cupă.Acesta consideră că vor "trebui să cumpănim bine și repede! Cu mintea noastră a celor care am construit un partid liberal și democrat".