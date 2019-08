Dăncilă: Nu vom ieși de la guvernare. Opoziția trebuie să își strângă parlamentarii pentru a trece o moțiune de cenzură

"Trebuie să luăm anumite decizii și să analizăm situația actuală din punct de vedere politic. (...) Am desemnat 5 miniștri din partea PSD, președintele i-a respins. A ieșit ALDE de la guvernare, am desemnat interimar pe portofoliile ALDE, dar nu am primit răspuns. Trebuie să analizăm această situație. Întotdeauna ce nu te omoară te întărește. PSD a trecut cu bine peste situațiile dificile. Cert este că nu vom ieși de la guvernare, am spus și ieri nu îmi voi da demisia. Trebuie ca Opoziția să își strângă membrii din Parlament astfel încât să treacă o moțiune", a declarat Viorica Dăncilă, citată de Mediafax.Ea a mai anunțat că PSD nu se grăbește să meargă în Parlament cu restructurarea pentru a cere votul parlamentarilor. "Avem 45 de zile pentru a merge în Parlament, nu ne grăbim. Vedem ce hotărâri vom lua în perioada imediat următoare. Nu avem motive de îngrijorare, pentru că într-o luptă merg doar cei puternici. Cei slabi sau cu îndoieli trebuie să rămână pe margine. Sunt un om puternic și am oameni foarte puternici în jur care nu vor ezita nicio clipă", a mai spus Dăncilă.