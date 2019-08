Kelemen Hunor: Cabinetul Dăncilă va pica, mai devreme sau mai târziu. UDMR nu sprijină un guvern minoritar

UDMR nu poate sprijini Guvernul minoritar și dacă va exista o moțiune de cenzură aceasta va fi votată, a declarat, sâmbătă, la Consiliul Reprezentanților Unionali (CRU) al UDMR de la Târgu Mureș, președintele Uniunii, Kelemen Hunor. El a mai spus că, indiferent de moțiunea de cenzură, PSD nu mai are majoritate și Viorica Dăncilă ar trebui să demisioneze.





”Nu sprijinim Guvernul, astăzi Guvernul nu are majoritate și Parlamentul trebuie întrebat de orice mișcare. Nu putem sprijini Guvernul minoritar și dacă va mai fi o moțiune de cenzură o vom vota. Într-o țară normală, într-o democrație adevărată, dacă majoritatea parlamentară a Guvernului se termină și se constată acest lucru, atunci prin vot sau fără vot, dacă se constată că nu are majoritate, premierul demisionează. Cred că și în România așa ceva ar fi natural, dacă nu există majoritate parlamentară nu trebuie să alergi după voturi pentru că nu ai de unde să capeți voturi. Eu cred că această posibilitate încă există, dar s-ar putea ca Guvernul și PSD și premierul să forțeze nota mai departe și crede că are posibilități. Mai devreme sau mai târziu acest Guvern va pica”, a spus Kelemen, citat de Mediafax.







Potrivit acestuia, întrebarea care se pune este când va depune opoziția moțiune, în condițiile în care el vede că se trage de timp și se încearcă tărăgănarea undeva prin octombrie, astfel încât procedura să nu se termine decât după al doilea tur de scrutin al prezidențialelor. „Noi nu am fost solicitați să ne asociem cu un guvern sau cu altă majoritate”, a mai spus liderul UDMR.