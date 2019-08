Alexandru Cumpănașu își anunță intenția de a candida la prezidențiale

Alexandru Cumpănașu a anunțat, joi pe Facebook, intenția de a candida la alegerile prezidențiale din luna noiembrie, făcând un apel la oameni să dea semnăturile necesare în acest sens, potrivit Mediafax.

„Am dus o bătălie fără să mă gândesc nicio secundă la nimic altceva. În acest moment este o viață liniștită și așezată. A mă înscrie într-o astfel de bătălie înseamnă să îmi pierd liniștea, să îmi pierd tot ceea ce astăzi îmi aduce confort și dacă vreți, ca oricărei familii liniște. Ei bine, eu vă întreb be dvs astăzi și vreau să îmi răspundeți cât se poate de sincer și de direct. Trebuie să știu care este părerea dvs despre acest lucru. Este cazul astăzi să candidez la Președinția României sau nu? Are România nevoie astăzi de un candidat la Președinția României care să se lupte cu clanurile mafiote? Are România astăzi nevoie de un candidat care să se lupte cu mafia din fiecare județ?”, a spus Alexandru Cumpănașu, într-un video postat pe pagina de Facebook.

Acesta a adăugat că „Dovada faptului că nu am avut nicio clipă această intenție este că au rămas până la momentul în care se pot depune listele de semnături doar 20 de zile. Este aproape imposibil, este aproape de domeniul unui record să poți să aduni 200.000 de semnături. De aceea este o hotărâre pe care nu greu o iau, dacă aș lua-o, dar o să am nevoie de sfatul și de părerea dvs”.

El a mai precizat că este o misiune aproape imposibilă strângerea numărului necesar de semnături pentru a se înscrie în competiția pentru un mandat la Cotroceni.

„Pentru cei care consideră că da și văd că sunt majoritatea, vreau să vă spun atât. Timpul este extrem de scurt și este aproape imposibil, este o misiune care devine aproape imposibilă. (…) Pentru că văd că majoritatea dintre dumneavoastră spuneți că este bine să fac lucrul acesta, aș vrea să mă conving că este ceea ce trebuie, motiv pentru care, în zilele care urmează, împreună cu dvs. am să fac acest exercițiu. Am să încerc să văd în câteva zile câte semnături suntem în stare să strângem, câți oameni sunt hotărâți să lupte împotriva acestei cangrene sociale, câți oameni vor o Românie fără clanuri și pentru asta am nevoie să fiu convins, nu doar de sprijinul declarativ, ci de oamenii care se înhamă la așa ceva”, a mai afirmat Cumpănașu.

Prin urmare, acesta face un apel la oameni care vor să semneze pentru a putea candida la prezidențiale.

„Așa că, fac un apel la dvs. să facem acest exercițiu și să luăm decizia împreună după aia. Pentru că dacă nu avem șansă trebuie să știm de la început să nu putem să intrăm în bătălie. Nu din punct de vedere electoral, aici poporul român e cu totul alături de această cauză și de noi. Nu, ci din punct de vedere logistic. Fac apel la fiecare dintre dvs, dintre cei care doresc să semneze aceste liste de semnături, să îmi lase numărul de telefon, pe adresa de e-mail personală. Și vă vom contact fie eu, fie unul dintre colegii mei pentru a putea să ne deplasăm și pentru a putea semna această listă”, a precizat Cumpănașu.

Unchiul Alexandrei a mai subliniat că, în cazul în care va ajunge președinte, după doi ani va demisiona din funcția de la Cotroceni.

„În măsura în care voi decide să candidez, eu nu-mi doresc decât doi ani la Cotroceni. Dacă voi ajunge acolo, doi ani sunt suficienți. (...) În doi ani de zile însă îmi voi da demisia, dacă voi candida și voi câștiga. În doi ani dragi români voi rade de pe fața pământului toate clanurile mafiote din țara asta. Funcția de președinte nu este o funcție pe care să o folosești conjunctural. Este o funcție cu o putere, dacă știi să o folosești. Dacă nu, ești doar un prizonier sau încă un prizonier al sistemului. Dacă știi să o folosești, ai CSAT, ai strategia naționala de securitate si aparare ai numirile DIICOT, Parchetul General în mainile tale si de la DNA”, spune acesta.