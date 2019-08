UPDATE Tăriceanu și Ponta au parafat alianța electorală pentru prezidențiale

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, și liderul Pro România, Victor Ponta, au semnat, miercuri, un protocol de alianță electorală pentru alegerile prezidențiale din toamnă, la care îl susțin pe Mircea Diaconu.

"În 24 de ore depunem (n.r. - la BEC), am semnat deja, e un document tehnic prin care Pro România şi ALDE susţin candidatura independentă a domnului Mircea Diaconu. Cei care vor coordona această alianţă electorală - am desemnat, că aşa spune legea - pe doamna Norica Nicolai şi pe domnul Sorin Câmpeanu", a precizat Ponta la Palatul Parlamentului, întrebat pe această temă, scrie Agerpres.





Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a anunțat luni că partidul său va ieși de la guvernare pentru că nu poate cauționa în continuare măsuri precum Ordonanța de Urgență 114 sau construcții bugetare nefuncționale, el invocând un blocaj în coaliție atât la nivel local, cât și la nivel central.





"Am încercat vreme îndelungată să credităm acest guvern pentru că am considerat ca e nevoie de o anumită stabilitate politică si nu am obiceiul să fac opoziție în cadrul Guvernului. De aceea, cred că este mai corect să ne despărțim civilizat și să urăm doamnei prim-ministru misiune ușoară. Noi vom trece în opoziție", a afirmat Tăriceanu.





Liderul ALDE a mai spus că parlamentarii partidului vor vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului anunțată de PNL. De asemenea, el și-a retras candidatura la prezidențiale și a anunțat o alianță electorală ALDE-Pro România pentru sprijinirea lui Mircea Diaconu în cursa pentru Cotroceni.