Kelemen Hunor spune că UDMR va vota moțiunea cenzură și că de data aceasta are șanse să treacă

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține că UDMR așteaptă să fie depusă moțiunea de cenzură anunțată de PNL, iar Uniunea se va comporta la fel ca la moțiunea precedentă, pe care a votat-o. Kelemen e de părere că de această dată sunt șanse ca moțiunea să treacă, relatează Mediafax.

Kelemen Hunor a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX că era de așteptat ieșirea ALDE de la guvernare, fapt care lasă Guvernul Dăncilă fără majoritate în Parlament.

„Era de așteptat să se întâmple ieșirea ALDE de la guvernare, ALDE aștepta o reacție constructivă din partea PSD ceea ce nu s-a întâmplat și au rupt coaliția. Din punctul lor de vedere este o decizie firească, ceea ce înseamnă că în momentul în care se va produce demisia miniștrilor ALDE și vor ieși de la guvernare, Guvernul rămâne fără majoritate în Parlament. Or fără majoritate nu poți să guvernezi, asta este consecința. PSD nu a reușit, nu a putut să mențină ALDE în coaliție, să prețuiască ceea ce a obținut în 2016 și ceea ce a funcționat până azi, dar asta problema lor, și noi doar constatăm că nu există majoritate și un guvern minoritar nu are cum să reziste în Parlament un an de zile. Nu știu ce calcule fac cei de la PSD, cu cine vor să facă majoritate, decizia noastră a fost luată mai demult, am spus că nu mai putem susține acest guvern și am și votat o moțiune de cenzură. Nu se schimbă nimic, rămânem în opoziție și ne vom comporta ca atare în momentul în care se va pune problema unui vot indiferent din ce direcție vine”, a spus Kelemen.

Potrivit acestuia, în momentul de față Viorica Dăncilă are la dispoziție câteva alternative, prima fiind constatarea că nu are majoritate și își înaintează demisia din funcția de prim-ministru, iar Guvernul este demis.

„Este o chestiune absolut normală, corectă, nu aștepți să fii dat jos prin moțiune, dacă nu se poate construi o majoritate, premierul renunță la mandat și Guvernul pică. Cred că dacă Viorica Dăncilă se gândește foarte rațional că dacă pierde majoritatea și nu poate forma altă majoritate, nu văd de ce ar aștepta votul la moțiunea de cenzură și nu ar demisiona înainte. De ce să se umilească, de ce să meargă în Parlament și să aștepte un vot previzibil?”, a subliniat liderul Uniunii.

Potrivit acestuia, a doua variantă este ca dacă opoziția nu vine cu o moțiune de cenzură, atunci peste 45 de zile trebuie premierul să vină în fața Parlamentului să probeze dacă are majoritate, pentru că mai mult de 45 de zile nu poate ține miniștri interimari în locul celor care au demisionat.

„A treia posibilitate este să existe o moțiune de cenzură și aceasta să treacă. A anunțat PNL, am văzut că ALDE susține, că Pro România susține, noi data trecută am susținut, deci sunt șanse să treacă moțiunea. Noi așteptăm să fie depusă moțiunea și ne vom comporta cum ne-am comportat și data trecută. Atunci încep, însă, complicațiile pentru cei din opoziție. În acest moment, când există șansa schimbării Guvernului, ori prin demisia premierului, ori prin moțiune de cenzură, trebuie să dai răspuns la întrebări la care nu s-a dat răspuns până acum, cum sunt cine va fi prim – ministru, ce faci până la alegerile generale, cu cine guvernezi, cu cine faci majoritate, cine vor fi miniștri, cine vor fi șefii Senatului și Camerei Deputaților. Într-o nouă majoritate totul trebuie transparent foarte rapid discutat, nu mai este suficient textul moțiunii de cenzură, trebuie să vii cu soluții când vii cu textul moțiunii și să spui că ai o majoritate, tot – tot, pentru că nu poți închide țara până negociezi, până ai programul de guvernare”, a explicat Kelemen Hunor.

Acesta a precizat că alegeri anticipate nu se pot declanșa, fiindcă s-a intrat în perioada ultimelor șase luni din mandatul președintelui, astfel că această chestiune dispare „și nu rămâne decât asumarea guvernării de către un partid, de către o coaliție, de către toți cei din opoziție”.