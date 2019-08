Viorica Dăncilă, despre posibilitatea ieşirii ALDE de la guvernare: Nu am luat în calcul acest lucru

„Nu am luat în calcul acest lucru, nu am fost anunţaţi de către partenerii noştri de coaliţie că vor să iasă de la guvernare. Deci, de ce să facem alt scenariu, în condiţiile în care suntem încă în coaliţie?”, a spus Dăncilă, potrivit Agerpres.Ea a menţionat că nu a discutat cu Călin Popescu Tăriceanu nici despre candidatura acestuia la alegerile prezidenţiale.„Nu am avut o discuţie în acest sens cu domnul Călin Popescu Tăriceanu. Mâine vom avea o şedinţă de coaliţie şi vom lămuri anumite aspecte. (...) Nu vreau să fac scenarii, vreau să vorbesc despre lucruri concrete”, a precizat premierul.Liderul social-democraţilor şi-a lansat duminică, la Racşa, campania de strângere de semnături şi consultare „Alături de fiecare român”.„Voi merge în nord, în sud, în est, în vest, voi merge în toate localităţile României, cât îmi va permite timpul. Cunosc această zonă, am fost de nenumărate ori aici, cunosc oamenii de aici - oameni foarte calzi, oameni primitori şi am ales ca astăzi să încep strângerea de semnături de aici, de la Racşa. (...) Astăzi ne bucurăm de strângere de semnături, ne bucurăm de deschidere, ne bucurăm de încurajările oamenilor şi acest lucru este foarte important, pentru că, aşa cum am spus la congres, pe mine mă interesează nu să mă lupt cu contracandidaţii mei, ci să fiu cât mai mult între români şi iată că astăzi, la Racşa, se întâmplă acest lucru şi îmi dă toată energia pentru a merge mai departe”, a afirmat Viorica Dăncilă.