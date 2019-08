Băsescu, despre Paleologu: Eu sper să îi încurce rău pe Barna și pe Dăncilă

Traian Băsescu a afirmat, duminică, despre Theodor Paleologu, propunerea PMP de candidat al partidului la alegerile prezidențiale, că speră să îi încurce pe Viorica Dăncilă și pe Dan Barna, astfel încât prezidențiabilii PSD și USR-PLUS să nu intre în turul doi, transmite Mediafax.





„După cercetări și analize am ajuns la concluzia că trebuie să vă fac astăzi două propuneri, pe Theodor Paleologu pentru candidatura la funcția de președinte al României și pe Mihail Neamțu pentru funcția de purtător de cuvânt al partidului și al campaniei electorale. Conducerea campaniei și-o va asuma președintele partidului, având în vedere că nu candidează este primul responsabil de funcționarea partidului în campanie. (...) Are multe calități care îl recomandă ca un candidat care dacă ar câștiga ar fi un bine pentru România. Eu sper să îi încurce rău pe Barna și pe Dăncilă. Încurcatul ăsta s-ar putea să facă ca niciunul din cei doi să nu intre în turul doi așa cum speră, și să le facem o surpriză”, a spus Traian Băsescu, la începutul ședinței Colegiului Național al PMP.





Fostul președinte susține că PMP are nevoie de un alt electorat pentru a aduna mai multe voturi și a depăși pragul de 5,8%.





„Problema noastră este că deși am avut o creștere de 200.000 de voturi față de alegerile legislative, unde am avut 320.000 de voturi. La europarlamentare am avut 520.000, dar nu e suficient. Dacă ar fi candidat președintele partidului puteam miza pe acest portofoliu care s-a revitalizat în ultimii ani și a crescut cu 200.000. Dacă îl păstrăm nu vom avea acel start de care partidul are nevoie. De la înființare nu am ratat nicio intrare în Parlament sau PE, dar nu reușim să ne desprindem de acest 5,8%. Avem nevoie și de alt electorat și acest electorat poate fi adus de oamenii pe care o să îi propun. Am testat cinci candidați, pe toți eu i-am invitat la discuții, sunt dintr-o zonă care e puțin alta decât zona noastră electorală. M-am îndreptat către intelectualii care pe mine m-au sprijinit în primul mandat”, a adăugat Băsescu.





În încheiere, fostul lider PMP a susținut că partidul trebuie să evolueze, fiind nevoie de soluții alternative.





„Partidul trebuie să evolueze. Așa cum suntem am trecut mereu pragul, dar l-am trecut cu sufletul la gură. Nu se știe când apare accidentul. Trebuie jucat în politică, trebuie să găsim soluții alternative la ce am avut până acum ca electorat și eu cred că soluția pe care o propun este una bună, o soluție care poate muta partidul”, a conchis Băsescu.





PMP s-a reunit, duminică, în ședința Colegiului Național pentru a desemna candidatul partidului la alegerile prezidențiale.